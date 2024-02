Voerde. Die Becker und Frau Sierp begeisterten ihre Fans in Voerde. Mit diesen Geständnissen überraschte Heike ihre „Schwester“.

Werner Schenzer, als Leiter der VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe auch fürs Kulturprogramm in Voerde zuständig, kündigt die beiden in der ausverkauften Aula des Schulzentrums Nord in Friedrichsfeld als zeitlos attraktive Damen aus der schillernden, glitzernden Nachbarstadt Dinslaken an. Und auch wenn sie es nicht auf der Bühne sagte, man hörte Heike Becker förmlich bei dieser Ansage denken: „Was ist in diesem Satz falsch?“ Für Fans von Thekentratsch zumindest dürfte die Antwort ein leichtes sein: „Zeitlos attraktiv? Das Trockengewächs?“ Kerstin, die Frau Sierp, bekam es am Abend nicht nur von ihrer Bühnenschwester Heike, sondern auch von ihrer eigenen Mutter (zufälligerweise ebenfalls von Heike Becker gespielt) unter die Nase, „den großen Zinken“, gerieben. Dabei offenbarte Frau Sierp mit gelöstem Haar dem sich kaputt lachenden Publikum ihre erotischen Vorlieben. Ausgerechnet ausgelöst von einer Becker, die es „zum Glück“ nicht mitkriegte. Und woran lag‘s? An der Hochkultur, der eine eigene Rubrik im neuen Programm gewidmet ist.