Ausbau Althoffstraße: Dinslaken verzichtet auf 481.000 Euro

Dinslaken Vor vier Jahren wurde der Ausbau der Althoffstraße beschlossen. Die Pläne lassen sich nicht umsetzen, so die Verwaltung. Das will die Stadt nun.

Mehrfach wurde in den vergangenen Jahren über die Althoffstraße in Ausschüssen gesprochen. Neben der Eppinghovener Straße sollte auch sie modernisiert werden. Es gab Beschlüsse, nur rückten nie Bauarbeiter an, um die Pläne umzusetzen. Nun steht das Vorhaben wieder auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Darum geht es dieses Mal.

Die Straße, die am Burgtheater und an der Kathrin-Türks-Halle vorbeiführt, war aus verschiedenen Gründen in den Fokus geraten. So war eines der Ziele der vorgesehenen Anpassung der Althoffstraße, die häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu reduzieren und den Straßenraum durch eine Neuordnung komfortabler für Fußgänger zu gestalten. Dabei bezogen sich die geplanten Veränderungen ausschließlich auf die Randbereiche der Straße sowie auf Querungsmöglichkeiten zwischen Stadtpark und Fußgängerzone.

Bewilligung erfolgte vor drei Jahren

Auf Grundlage des Entwurfes, der im September 2019 beschlossen wurde, sind Fördermittel aus der Städtebauförderung beantragt worden. Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf die Randbereiche und die Querungen. Nicht Gegenstand der Förderung sind die Stellplätze und die Fahrbahnbereiche. Die Bewilligung erfolgte 2020 – bedingt durch die Covid19-Pandemie – ausnahmsweise in Höhe von 100 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Nun verfolgt die Stadtverwaltung ein anderes Ziel, denn bis Ende 2024 hätte die Maßnahme abgeschlossen sein müssen. Das ist aber nicht möglich. Die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle führte zu einer Verzögerung. Und der erheblich Baustellenverkehr hatte zur Folge, dass die Fahrbahn der Althoffstraße stark beansprucht wurde. Deshalb soll der 2019 gefasste Beschluss aufgehoben werden.

Fünf Jahre hat man Zeit Die Kosten der Gesamtmaßnahme waren von der Stadt mit 546.000 Euro berechnet worden. Davon sollten 481.000 Euro zuwendungsfähig sein. Den Durchführungszeitraum der Maßnahme setzt die Förderrichtlinie auf fünf Jahre fest. Dies bedeutet einen Abschluss der Maßnahme bis Ende 2024. Der Bauausschuss tagt am Donnerstag, 30. November, ab 17 Uhr im Ratssaal. In der Sitzung geht es auch um die Sanierung der Windmühle in Hiesfeld.

Aufgrund einer Neubewertung schlägt die Verwaltung nun vor, nicht nur die Randbereiche und einzelne Querungen anzupassen, sondern auch die gesamte Fahrbahn zu erneuern. Die zusätzlichen Kosten würden vollumfänglich bei der Stadt verbleiben. „Ein Vollumbau der Althoffstraße kann realistisch nicht bis Ende 2024 abgeschlossen werden, so dass die Maßnahme in dem vom Fördergeber vorgegebenen Durchführungszeitraum nicht umgesetzt werden könnte“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung.

Sehr hohe Ausgabenreste

Die Verwaltung schlägt daher vor, auf die Fördermittel in Höhe von 481.000 Euro zu verzichten und die Maßnahme nicht mehr im Rahmen der Städtebauförderung umzusetzen. So können man auch die Chancen auf die Bewilligung anderer Projekte erhöhen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Stadt Dinslaken sehr hohe Ausgabereste hat (derzeit ca. 768.000 Euro inklusive Althoffstraße) und der Fördergeber zukünftig vor allem Kommunen mit möglichst geringen Ausgaberesten berücksichtigt. Die Bewilligung von Fördermitteln ist aber insbesondere mit Blick auf die noch ausstehende Umgestaltung des Bahnhofsplatzes inklusive Bahnhofsgebäude von großer Bedeutung.

Wie es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung heißt, nehme die Althoffstraße im Rahmen der Gesamtbetrachtung der Verkehrskonzeption Altstadt eine wichtige Funktion ein. Vor einem möglichen Umbau der Straße sind deshalb im Zusammenhang mit dem Integrierten Verkehrskonzept Altstadt weitere verkehrliche Aspekte und deren Auswirkungen auf die Altstadt zu prüfen.

