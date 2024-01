Verkehrsunfall Autofahrer (82) fährt jungen Radfahrer in Dinslaken an

Dinslaken Ein Autofahrer hat einen Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer fuhr zunächst davon, konnte dann aber überführt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken hat sich ein Junge leicht verletzt. Am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr war der 14-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Willy-Brandt-Straße von der Luisenstraße kommend in Richtung Wilhelm-Lantermann-Straße unterwegs. Wegen der Baustelle wechselte er an der Unterführung auf den gegenüberliegenden, linken Geh/-Radweg in Fahrtrichtung Wilhelm-Lantermann-Straße.

An der Tankstelle kam ein dunkler VW Touran aus der Ausfahrt gefahren, um nach rechts auf die Willy-Brandt-Straße einzufahren. Dabei übersah er den Radfahrer, es kam zur Kollision und der 14-Jährige stürzte. Nach etwa 50 Metern hielt der Autofahrer an, kehrte zur Unfallstelle zurück und hob sein vorderes Kennzeichen auf, was durch den Zusammenstoß abgefallen war.

82-jähriger Dinslakener verursachte den Unfall

Der Fahrer habe noch „Ist doch alles in Ordnung, oder?“ gesagt, so die Polizei, und sei dann zurück in sein Auto gestiegen und davon gefahren, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Im weiteren Verlauf konnte der flüchtige Fahrzeugführer ermittelt werden: Dabei handelt es sich um einen 82-jährigen Mann aus Dinslaken. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können. Diese nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde