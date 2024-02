Bahnhof Dinslaken: 94 Prozent fühlen sich hier unsicher

Dinslaken Nach einer Umfrage auf Instagram fühlen sich viele Bürger am Bahnhof nicht sicher. Zuletzt gab es Beschwerden über Vandalismus, Müll und Drogen.

Über Vandalismus am Bahnhof Dinslaken hat die Stadtverwaltung geklagt, die Händler vor Ort und Bürger berichten von Vermüllung an den Wochenenden und von einer zunehmenden Zahl von Drogenabhängigen im Bahnhofsumfeld. Die Deutsche Bahn, der das Gebäude gehört, hat sich bislang auf eine Anfrage dazu nicht geäußert.

Wir haben vor diesem Hintergrund die Follower unseres Instagram-Accounts gefragt, ob sie sich am Bahnhof sicher fühlen. Die Ergebnisse sind erschreckend: 94 Prozent aller Antwortenden sagen, dass sie sich am Bahnhof nicht sicher fühlen, 6 Prozent fühlen sich sicher. 529 User haben sich an der Umfrage beteiligt - das ist nicht repräsentativ.

Am Mittwoch erst gab es einen Überfall am Bahnhof Dinslaken. (aha)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde