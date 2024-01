Bauerndemo: Trecker-Konvoi fährt durch Dinslaken und Voerde

Dinslaken/Voerde/Hünxe Landwirte aus Dinslaken, Voerde und Hünxe starten am 8. Januar einen Protestkorso. Ein Verkehrschaos droht. Welche Strecke die Bauern fahren.

Dass ihre Aktion nicht allen gefallen wird, insbesondere den Autofahrern nicht, weiß Caroline Walbrodt. „Aber es geht nicht anders“, sagt die Landwirtin aus Hünxe. „Wir müssen auf unsere dramatische Lage aufmerksam machen. Wir als regionale Lebensmittelerzeuger, Landschaftspfleger und vieles mehr, werden seit Jahren von unserer Regierung mit Auflagen überhäuft.“

Deshalb werden – wie vielerorts – auch die Bauern aus Dinslaken, Voerde und Hünxe am 8. Januar auf die Straße gehen – oder besser gesagt diese mit ihren Traktoren befahren – um gegen die Sparmaßnahmen der Politik zu demonstrieren. Der Protestkorso mit 30 Treckern startet am Montagmorgen um 7.30 Uhr in Voerde. Von dort wollen die Bauern über die B8 in Richtung Dinslaken und weiter nach Duisburg, Oberhausen und zurück nach Dinslaken fahren.

Betroffen ist also genau der morgendliche Berufsverkehr – und die vielbefahrene B8. „Wir werden sicherlich für Staus und Einschränkungen sorgen, aber nur, wenn wir auf den Hauptverkehrsstraßen unterwegs sind, erreichen wir auch viele Menschen“, erklärt Walbrodt. Die Demonstration ist bei der Polizei angemeldet und genehmigt worden. Vier Stunden soll der Treckerkorso dauern, eine Kundgebung ist nicht geplant.

Bauern in ganz Deutschland protestieren gegen Sparpläne

Bauern und Landwirte aus ganz Deutschland wollen in der kommenden Woche gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestieren. Die Politik will unter anderem die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel schrittweise reduzieren, bevor sie 2026 ganz abgeschafft wird. „Diese Kürzung und die zunächst angekündigte Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Maschinen hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt die Hünxer Landwirtin. Die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung ist allerdings vom Tisch – die Politik ruderte zurück, ein erster Teilerfolg für die Bauernschaft.

„Das allein reicht aber nicht. Die Steuerbelastung ist extrem hoch in Deutschland. Unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zur ausländischen Landwirtschaft ist in Gefahr, unsere Existenzen sind bedroht“, betont Caroline Walbrodt. Auch deshalb rufen die hiesigen Landwirte zur Treckerdemo auf, ein friedlicher Protest soll es trotz des ernsten Anliegens aber bleiben, hebt Walbrodt hervor. „Wir blockieren keine Rettungszufahrten und halten uns an die Anweisungen der Polizei. Das erwarten wir auch von allen, die sich mit uns solidarisieren.“

