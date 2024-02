Brand Dinslaken: Frau und Katze in Gefahr - Rettungseinsatz

Dinslaken Die Feuerwehr Dinslaken rückte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Eine Frau und eine Katze befanden sich während des Feuers im Gebäude.

Die Feuerwehr Dinslaken rückte am Dienstag, 30. Januar, mit den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld zu einem gemeldeten Zimmerbrand auf der Tackenstraße aus. Das teilt die Feuerwehr in einer Meldung an die Redaktion mit. Einsatzkräfte haben mit schwerem Atemschutz und Strahlrohren den Brand in einem Mehrfamilienhaus im ersten Obergeschoss bekämpft, heißt es. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses habe sich noch im Gebäude befunden.

Aufgrund dessen verblieb sie in einem sicheren Bereich in ihrer Wohnung und wurde dort durch Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz betreut, heißt es weiter. Eine Katze, die sich noch in dem Gebäude befunden hatte, konnte durch die Feuerwehr gerettet werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnungen eingesetzt, schreibt die Feuerwehr. Der Einsatz endete um 16.10 Uhr und dauerte ungefähr zwei Stunden.

