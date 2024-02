Bürgermeister zum Digital-Ausbau: „Wie bescheuert sind wir?“

Hünxe Als im Ausschuss die Rede auf die Digitalisierung im Rathaus kam, machte Bürgermeister Dirk Buschmann seinem Ärger über die Entwicklungen Luft.

Aufgebracht wie selten konnten Hünxer Politiker Bürgermeister Dirk Buschmann im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Digitalisierung erleben. Der Anlass: Eine Nachfrage nach den Entwicklungen der Digitalisierung in der Kommune.

Als der Ausschussvorsitzende Dr. Michael Wefelnberg (CDU) das Thema aufbrachte, antwortete Dirk Buschmann erst noch ruhig. Man arbeite im Rathaus gerade mit einer Software daran, Arbeitsprozesse aufzuzeichnen und zu visualisieren. „Damit können wir einem Wissensverlust entgegenwirken, wenn Mitarbeiter uns verlassen“, erklärte der Bürgermeister. So soll eine „Landkarte der Prozesse“ entstehen, mit der man eventuell Prozess optimieren kann.

Bei der Digitalisierung kocht jeder seinen eigenen Brei

Dann allerdings wurde es etwas emotional. „Mir stößt immer wieder auf, wie man auf Bundes- und Landesebene immer über Digitalisierung spricht“, starte Buschmann seine Tirade. Zwar gebe es Aufgaben, die bei allen Kommunen gleich wären – zum Beispiel das Ausstellen eines Personalausweises –, aber dann sollen die Kommunen jeweils einzeln ihr Portfolio an digitalen Angeboten entwickeln. Für Buschmann komplett sinnbefreit. „Wie bescheuert sind wir eigentlich?“, warf er als Frage in den Raum.

Gerade für solche Angebote wäre eine Bundes- oder Landeslösung bei der Digitalisierung viel sinnvoller, erklärte er. „An jeder Stelle werde ich damit konfrontiert, dass wir als Kommune alles selbst machen sollen.“ Das gehe schon damit los, dass es in NRW diverse Rechenzentren gibt, die wohl in Zukunft zusammengelegt werden sollen, was – so Buschmann – allerdings auch wieder Jahre dauern könnte. „Ich finde es verantwortungslos, wie diese Dinge gehandhabt werden!“, sagte der Bürgermeister.

Bei der Digitalisierung ist noch „viel zu tun“

„Es ist auch nicht überall in Verwaltungen der Wille da, digitaler zu arbeiten“, kommentiert Dirk Buschmann. Lobte aber auch den Einsatz der Mitarbeitenden im Hünxer Rathaus bei den digitalen Angeboten in der Kommune wie dem Mängelmelder.

„Ich finde es unglaublich, was in der öffentlichen Verwaltung abgeht“, kommentierte Dr. Michael Wefelberg die Ausführungen des Bürgermeisters. „Da gibt es viel zu tun.“

