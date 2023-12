Café Sahnehäubchen spendet ersten Erlös aus Spendenaktion

Voerde Markus Oeste, neuer Betreiber im Café Sahnehäubchen, backt mit Hobbybäckern Kuchen für den guten Zweck. So viel Geld kam schon zusammen.

Im November konnte das Café „Sahnehäubchen“ in Voerde-Friedrichsfeld sein zehnjähriges Bestehen feiern. Anstelle der sonst üblichen Feier entschloss sich der neue Inhaber, Markus Oeste, jedoch zu einem sozialen Projekt: Gemeinsam mit vielen Gästen und Freunden seines Lokals nimmt er mit einem „Inter(b)a(c)ktiven Adventkalender“ am „Weihnachtswunder – Gemeinsam für Mütter in Not“ teil, der Spendenaktion des WDR2. An jedem Öffnungstag im Advent wird im Café ein besonderer Kuchen angeboten, zu dem seine Kunden im Vorfeld Rezept und Zutaten geliefert hatten. Der Erlös hieraus kommt in Gänze der Spendenaktion zugute.

Am dritten Adventssonntag war mit 500 Euro das erste Etappenziel erreicht. Noch am selben Abend konnte ein prall gefüllter Spendenumschlag am Glashaus in Düsseldorf abgegeben werden. Bis Weihnachten soll allerdings noch etwas aufgestockt werden, schließlich läuft die Aktion im Café noch bis einschließlich Samstag, sodass der Betreiber hofft, noch möglichst viele Tortenstücke für Mütter in Not verkaufen zu können.

Jeden Tag gibt es im Café Sahnehäubchen einen besonderen Kuchen: Der Erlös wird gespendet - so wie bei dieser Torte. Foto: Privat

„Über die sehr positive Resonanz unserer Gäste und die große Bereitschaft, zu spenden und zu backen, haben wir uns sehr gefreut“, so Markus Oeste. „Leider konnten wir nicht alle Freiwilligen berücksichtigen. Wir danken allen, die zum bisherigen Erfolg der Aktion beigetragen haben; sei es, durch Rezepte, Sachspenden oder eigenes Backen, sei es durch den Kauf und Verzehr der süßen Köstlichkeiten. Wir freuen uns, einen kleinen Beitrag leisten zu können. Mütter in Not gibt es leider zu viele auf dieser Welt.“

