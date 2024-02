CDU Dinslaken lädt zum (un-)politischen Aschermittwoch ein

Dinslaken Am 14. Februar wird der Kabarettist Michael Frowin mit seinem Programm „Selten so gelacht“ bei der CDU in der KTH in Dinslaken zu Gast sein

Die CDU Dinslaken lädt in diesem Jahr am 14. Februar wieder zum (un-)politischen Aschermittwoch in die Kathrin-Türks-Halle ein. Zu Gast ist der Kabarettist Michael Frowin, der mit seinem Programm „Selten so gelacht. Der Praxistest“ dem Lachen auf den Grund geht.

Wo kommt das Lachen her, wo will es hin? Warum lachen wir und worüber besser nicht? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich Michael Frowin und greift zu allem, was Humor und Satire zu bieten haben - Witze, Absurdes und aktuelle Politik.

Für das leibliche Wohl während des (un-)politischen Aschermittwochs ist ebenfalls gesorgt. Die CDU bittet um eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 7. Februar, entweder per Mail an anmeldung@cdu-dinslaken.de oder telefonisch unter 02064/2215. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.

