In der Kirche St. Peter in Spellen findet das nächste Friedensgebet statt.

Friedensgebet Christen in Voerde beten am Freitag für den Frieden

Voerde Jeden ersten Freitag im Monat findet in einer Voerder Kirche ein Friedensgebet statt – diesmal in Spellen. Was Initiatoren damit auch verbinden.

Ende Februar ist der zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, seit zwei Jahren wird das Land mit Krieg überzogen, Hunderttausende von Menschen haben Heimat und Wohnung verloren, viele sind auf der Flucht. „Seit Kriegsbeginn beten Menschen in Voerde für ein Ende dieses ungerechten Krieges und für Frieden. Sie vergessen in den Friedensgebeten auch die Kämpfe und Kriege in anderen Regionen dieser Welt nicht“, heißt es in einer Erklärung zu den Friedensgebeten, die nach Absprache der apostolischen, evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Voerde an jedem ersten Freitag im Monat um 18 Uhr in einem Voerder Gotteshaus stattfinden. Ziel sei es, „ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg zu setzen“. Ort des nächsten Friedensgebetes am Freitag, 2. Februar, ab 18 Uhr ist die Kirche St. Peter in Spellen.

Austausch zum Gedenken am Jahrestag des Kriegsausbruchs

„Am Anfang vieler Kriege und Auseinandersetzungen stehen Rufe nach starken Männern, die endlich mal durchregieren. Am Anfang vieler Kriege werden Menschen in ,wir‘ und ,die‘ gespalten. Solche Rufe werden auch bei uns immer lauter. Insofern verstehen wir unser Gebet um Frieden auch als Einsatz für ein friedliches Miteinander von Menschen aller Völker und Nationen und für die Offenheit unserer Stadt für Menschen in Not, die oft vor Krieg und Terror fliehen“, erklären die Initiatoren in ihrer Mitteilung.

Im Anschluss an das Gebet sind Interessierte eingeladen, gemeinsam über die Form eines Gedenkens am Jahrestag des Kriegsausbruchs nachzudenken und darüber, „ob und wie in Voerde ein deutliches Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen Rechtspopulismus und Extremismus“ gesetzt werden kann.

