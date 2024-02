Dinslaken Der Mandolinenverein Harmonie Dinslaken-Barmingholten blickte auf ein besonderes Jahr mit besonderen Auftritten zurück. Das waren Highlights.

Die Mandoline war das Instrument des Jahres 2023. Und so konnte der Mandolinenverein „Harmonie“ 1931 Dinslaken-Barmingholten bei seiner Mitgliederversammlung auf einige besondere Konzerte zurückblicken.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dirk Posorski gab der musikalische Leiter Michael Jakob den zahlreichen Anwesenden einen Rückblick auf die Konzerttätigkeiten des abgelaufenen Jahres. Neben dem eigenen Konzert „Musik grenzenlos“ im Mai in der Kathrin-Türks-Halle mit den musikalischen Gästen Sanne Buskermolen und Moritz Gastreich zählte das Konzert „Heimatklänge“ in der Essener Philharmonie zu den Highlights. Hier durfte das Orchester im Oktober neben zwei weiteren ausgewählten Vereinsorchestern die Amateurmusik-Zupferszene vertreten und dem Publikum zeigen, wie vielfältig die Musikszene rund um das Instrument Mandoline ist. Ein Konzerterlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Das ist im jahr 2024 geplant

Für 2024 ist der Terminkalender der „Harmonie“ auch schon wieder gut gefüllt. Los geht‘s am 9. März in Rheine mit der Teilnahme des Orchesters an den Tagen der Chor- und Orchestermusik 2024. Zum eigenen Konzert lädt die Harmonie am 21. April, 16 Uhr, in die Kathrin-Türks-Halle ein. Am 16. Juni (Burginnenhof) und 13. Oktober wirkt der Mandolinenverein an Gemeinschaftskonzerten der AG musischer Vereinigungen Dinslaken mit.

Langjährige Mitglieder geehrt

Im Rahmen der Versammlung wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt: Vorsitzender Dirk Posorski, die zweite Vorsitzende Jutta Bonacker und Geschäftsführer Christian Klomfaß überreichten den Jubilaren Urkunden und Weinpräsente. Die Ehrung für den Bund deutscher Zupfmusiker erfolgte durch Karsten Richter (Präsident BDZ, Landesverband NRW): Für 25 Jahre wurden geehrte: Thorben Richter und Stefan Geffroy (beide Ehrennadel silber, Urkunde). Für 50 Jahre: Heike Keinemann (BDZ Ehrenbrief) Für 60 Jahre wurde in Abwesenheit Brigitte Klump ausgezeichnet (BDZ Ehrenbrief). Weitere nicht anwesende Jubilare 2024: 50 Jahre: Michael Chaloupka (förderndes Mitglied) 40 Jahre: Hilde Richter (förderndes Mitglied) 40 Jahre: Klaus Bursch (förderndes Mitglied) 25 Jahre: Niklas Bonacker (förderndes Mitglied).

In der Mitgliederversammlung der Jugend wurden Sophia Boczek und Maximilian Boczek als Jugendsprecher gewählt. Weitere Informationen rund um das Mandolinenorchester sind auf der Homepage unter www.mvh-dinslaken.de und auf Facebook zu finden. Wer Lust hat ein Instrument zu erlernen oder an den Proben des Jugend-/Stammorchesters teilzunehmen, kann einfach im Barmingholtener Vereinshaus (Sterkrader Str. 14) vorbeischauen. Probentermine sind immer freitags ab 17 Uhr.

