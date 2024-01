Demo gegen rechts in Dinslaken: Das erwartet die Polizei

In Dinslaken findet am Samstag eine Demo gegen rechts statt - wie hier in Gladbeck.

Dinslaken 30 Parteien und Organsationen rufen Samstag zu Demo auf. Wann es losgeht, welche Strecke die Demo nimmt. Und womit die Polizei rechnet.

„In Dinslaken schweigen wir nicht!“ Unter diesem Motto rufen 30 Parteien, Organisationen und Institutionen am Samstag, 27. Januar, 16 bis 18 Uhr, zur „Demo gegen den Rechtsruck“ auf. Angemeldet ist die Demo, die alle Dinslakener Ratsparteien organisiert haben, für 400 Teilnehmer, so die Kreispolizei. Die Behörde rechnet aber- wie bei vorherigen Demos gegen rechts in anderen Kommunen - mit „deutlich mehr“ Demonstrierenden, so Björn Haubrok, Sprecher der Kreispolizei.

Die Polizei ist entsprechend vor Ort, erwartet aber einen friedlichen Veranstaltungsverlauf. Dass die Innenstadt überfüllt sein könnte, wie etwa in Hamburg, fürchtet die Behörde nicht, weil es zeitgleich ähnliche Demos auch in anderen Kommunen im Kreis Wesel gibt -in Moers etwa.

Start am Neutorplatz

Die Demo in Dinslaken startet um 16 Uhr auf dem Neutorplatz. Von dort geht es über die Neustraße, Duisburger Straße, den Altmarkt und das Rittertor zum Rathausplatz. Gegen 16.30 Uhr soll die Kundgebung vor dem Rathaus beginnen. Die Parteien haben sich darauf verständigt, „dass wir die Bühne bereiten und den Aufruf angestoßen haben, aber keine eigenen Reden halten werden - aus Zeitgründen, aber auch um keinen Wahlkampf stattfinden zu lassen bei diesem Thema,“ erklärt der Vorsitzende der SPD Dinslaken und Mit-Organisator Simon Panke. Er ruft auf: „Kommt am Samstag alle raus auf den Neutorplatz und lasst uns laut werden gegen rechtsextreme Netzwerke, Deportationspläne und die Feinde der Demokratie!“ Denn: „An uns kommen Blaue und Braune nicht vorbei, wenn wir zusammenstehen!“

Pfarrer Kalscheur: „Es geht um die Verteidigung einer freiheitlich demokratischen Grundordnung“

An der Demonstration werden sich auch viele Mitglieder der Pfarrei St. Vincentius beteiligen, sagt Pfarrer Barthel Kalscheur: „Es geht um die Verteidigung einer freiheitlich demokratischen Grundordnung und gegen die Wiederbelebung längst als überwunden geglaubter Ressentiments und Schuldzuweisungen im Gedankengut mancher Politiker, Identitärer und Unternehmer.“ Es gelte, ein „Zeichen gegen die jetzt öffentlich gewordenen Planspiele zu setzen, wie mit den vermeintlichen ‚Problemverursachern‘ in unserem Land umzugehen“ sei, so Kalscheur. Er freut sich, dass auch eine Gruppe Jugendlicher mit T-Shirts und dem Logo derr Pfarrei bei der Demo vertreten sein wird.

Auch im Vorabend-Gottesdienst an diesem Samstag werde „das Anliegen der großen Mehrheit in unserem Land“ aufgegriffen. Es werde ein von christlicher Identität getragenes Plädoyer für die Würde jedes Menschen abgelegt. Kalscheur zitiert dazu Bischof Felix Genn: „Für Christinnen und Christen ist Nächstenliebe Programm. Dazu gehört die Achtung vor der Würde jedes Menschen. Wir treten ein für Solidarität mit allen, die (…) Frieden und Sicherheit in unserem Land suchen. Wir unterstützen die, die Hilfe brauchen, und schützen die, die bedroht, angegriffen und diskriminiert werden. Wir stehen ein für den Schutz der Schwachen, für ein friedfertiges Zusammenleben und für ein bedingungsloses Ja zu Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten. Wir wenden uns gegen (…) Rassismus, Antisemitismus sowie Hass und Ablehnung.“

Pfarrer Kalscheur dankt allen, die „mit wachem Verstand und Mut und Entschlossenheit das Zeitgeschehen nicht nur distanziert verfolgen, sondern bereit sind, aktiv Einfluss nehmen.“

AWO: Potsdam-Treffen erinnert ans „Dritte Reich“

Auch die Arbeiterwohlfahrt des Kreisverbandes Wesel schließt sich den Demos gegen rechts am Samstag in Dinslaken und Moers an. Der AWO-Kreisvorsitzende Jochen Gottke: „Bei uns in der Arbeiterwohlfahrt stehen wir für Hilfe für jeden Einzelnen, wir sind sozialpolitisch engagiert. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz, leben und erleben wir tagtäglich in unseren Einrichtungen.“ Eine Politik, die „Grenzen schließen“ und Slogans wie „Raus aus Europa“ propagiere, lehne die AWO ab.

Das Treffen in Potsdam, an dem neben Rechtsextremisten auch Vertreter der AfD und der Werteunion teilgenommen haben, erinnere „stark an ähnliche Treffen und Abkommen des dritten Reiches.“ Einmal mehr zeige die AfD dadurch ihr wahres Gesicht, „eine zutiefst reaktionäre, diktatorische, eindeutig braune Gesinnung. Solche Gruppierungen dürfen nicht gewählt werden“, das grenze „klar an politischen Selbstmord. „Es ist wichtig, nicht nur eine demokratische Meinung zu haben, sondern sie auch laut auszusprechen“, wie der Kreisvorsitzende weiter betont. Die AWO setzt sich für die Demokratie ein und „ganz klar gegen rechtsradikale Verschwörer.“

Sie rufen zur Demo gegen rechts auf

Diese Parteien und Organisationen beteiligen sich an der Demo und rufen dazu auf: SPD, CDU, Grüne, UBV, Die Linke, FDP, Die PARTEI, AWG, Caritasverband im Dekanat Dinslaken -Wesel, Gleich gut e.V., Bündnis gegen Rechts, Omas gegen Rechts, Eine Welt Gruppe Dinslaken e.V., Städte- und Partnerschaftsverein, Forum Lohberg, Diakonie, Aufsuchende Jugendarbeit (AJA), Kinderschutzbund, AWO-Kreisverband Wesel, DGB-Ortsverband Dinslaken, KiJuPa, Bezirksschüler:innenvertretung Kreis Wesel, Dinslakener Bündnis, Achso!, DITIB-Moscheegemeinde, Arrahma-Kulturverein, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Kirche, Pfadfinder St. Vincentius Dinslaken, „Rendezvous nach Ladenschluss“. Auch sämtliche Ratsfraktionen in Voerde und Hünxe rufen zur Teilnahme an der Demo in Dinslaken auf.

