Schwimmbad Dinamare schließt am Wochenende früher – das ist der Grund

Dinslaken Das Dinamare hat am ersten Adventswochenende geänderte Öffnungszeiten. Davon sind nicht alle Becken betroffen. Wann das Schwimmen möglich ist.

Im Dinamare finden am Wochenende die Clubmeisterschaften des Schwimm-Clubs Dinslaken statt. Deshalb endet der öffentliche Badebetrieb am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt jeweils 45 Minuten zuvor. Das separate liegende Kurs- und Sportbecken des Dinamare bleibt wie gewohnt für Kurs- und Vereinsangebote geöffnet.

Die Weihnachtsgutscheine fürs Dinamare sind wieder da

Zum Beginn der Adventszeit bietet das Dinamare sowohl im Webshop als auch vor Ort wieder die beliebten Gutscheine im Weihnachtsdesign an. Die Gutscheine eignen sich als Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk, die Höhe des Guthabens kann frei gewählt werden.

