Dinslaken: 500 Frauen feierten ausgelassen bei Damensitzung

Das Männerballett „Rocket Dancing“ sorgte bei der Damensitzung in der Dinslakener Kathrin-Türks-Halle für die erste Rakete des Abends.

Dinslaken Das 1. Dinslakener Narrenkomitee, die Pinguine, feiert 44-jähriges Jubiläum. Und hatte für die Damensitzung eine Überraschung vorbereitet.

Als am Sonntag, um 11:11 Uhr, sich 13 Schwarzfräcke ihren Weg durch die ausverkaufte Kathrins-Türks-Halle von der Empore zur Bühne bahnten, hielt es bereits keine der anwesenden Damen mehr auf ihren Plätzen.

Ehrenpräsident Peter Anton Becker war es vorbehalten die 37. Damensitzung des 1. Dinslakener Narrenkomitees „Die Pinguine“ musikalisch zu eröffnen und der gesamte Saal sang mit. Sitzungspräsident Fabian Frenzer führte gekonnt, professionell und mit viel Wortwitz durch das Programm.

Gleich der erste Programmpunkt mit dem Männerballett „Rocked Dancing“, hatte es in sich. Die zur Hälfte als Frauen verkleidete Männertruppe, zeigten eine Show mit akrobatischem Glanz und Tanz, wandelnder Kostümierung und stimmungsvollen Liedern, so dass das Publikum gleich zu Anfang immer wieder nach Zugaben verlangte. Mit der ersten „karnevalistischen Rakete“ wurde das Ballett von der Bühne verabschiedet und machten Platz für die Partyband „Kleinstadtrocker.“ Ihr großes Repertoire von Schlagermusik und Rock´n Roll begeisterte. Und alle Damen, in ihren mal wieder tollen und einfallsreich gestalteten Kostümen tanzten begeistert mit.

Auch der folgende Programmpunkt wusste mehr als zu überzeugen. Das aus Frankfurt angereiste und durch zahlreiche Fernsehauftritte im Karneval bekannte „Heddemer Zweigestirn“, eine Mischung aus Augsburger Puppenkiste und Karaoke-Show, löste beim Publikum tosende Begeisterung aus. Durch ihren speziellen technischen Bühnenaufbau und einen Trick, in ihrer rasant wechselnden Kostümierung, immer passend zu den gesungenen Schlagertexten, wirkten die Zwei, wie ein Paar aus dem Zwergenland. Die nächste „Rakete“ wurde gezündet.

Jungesellinnen-Abschied bei der Damensitzung

Zum ersten Mal ruhiger wurde es im Saal, als Frenzer die Vertreterinnen der befreundeten Vereine, die Partnerinnen der Pinguine, und auch eine zukünftige Braut, die mit ihren Freundinnen im Saal ihren Jungesellinnen-Abschied feierte, auf die Bühne holte. Von den Pinguinen wurde die diesjährige Jubiläumsplakette überreicht. So auch an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, die es sich nicht hatte nehmen lassen, der Einladung des 1. DNK nachzukommen und hier die passenden Gratulationsworte humor- und stimmungsvoll vorzutragen.

Zugleich wurde es wieder begeisternd laut, als die Kölsche Boygroup „Jeck Street Boys“ angekündigt wurde und die Bühne betrat. Im Nu nu eroberten sie die Herzen der Dinslakener Damenwelt. Mit ihrem unwiderstehlichen Charme und kölscher Lebensfreude sorgten Steven, Sascha und Andreas für ausgelassene Stimmung in ihrer energiegeladenen Show. Was folgte, waren Jubelstürme und Mitklatsch-Orkane. Der Saal kochte!

Furiose Darbietung der „Grün-Weiß Zippchen“

Für begeisternde Stimmung anderer Art sorgte dann das Kölner Tanzcorps „Grün-Weiß Zippchen.“ Furios war die Darbietung der Tänzerinnen und Tänzer. Schon der Einmarsch der Garde ließen so manche Münder offenstehen. Tänzerinnen, auf den Schultern ihrer Tanzpartner stehend, zogen durch den Festsaal, zwischen den Zuschauerinnen hindurch auf die Bühne. Es folgten atemberaubende Figuren, Hebe- und Wurftechniken begeisterten das närrische Publikum. Erst nach der zweiten Zugabe, bei denen von den „Hochleistungssportlern“ alles abverlangt wurde, traten diese unter tobenden Applaus, ihre Heimreise nach Köln an.

Was dann folgte, war Party pur. Ob Ungarn, Österreich, Deutschland, Spanien und andere Länder mehr. Die Partyszene in ganz Europa kennt Alex Engel. Und warum, das bewies Alex den Damen in Dinslaken. Unter anderem mit seinen Songs „Gran Canaria te amo“, „Sommer, Sonne, Cabrio“ „Piroschka“ und sehr viel mehr.

„Eine wawawahnsinnige Stimmung“

„Es macht wirklich Spaß, hier aufzutreten. Es ist hier eine wawawahnsinnige Stimmung“, so Alex zu den Damen. Und diese tanzten und sangen nicht nur ausgelassen mit, sondern eine Polonaise, an der nahezu alle Frauen im Saal beteiligt waren, zog durch die Stadthalle.

Und dann hielten die Pinguine noch eine Überraschung parat: Extra zum 44. Jubiläum hatten sich sechs Pinguine im letzten Jahr in ein Tonstudio begeben, um für die Besucherinnen ein kurzes, aber stimmungsvolles Gesangs-Repertoire aufzunehmen. Denn es sollte eine kleine Überraschung für die Besucherinnen werden. Von der großen Begeisterung und Applaus und Zugabe-Rufen wurde das Sextett, das unter dem Namen „Niveau“ auftrat, dann jedoch selbst überrascht.

Als Becker, mit einem Blick auf seine Uhr feststellen musste, dass die Jubiläumsveranstaltung seit knapp fünf Stunden lief, wurde es dann doch Zeit, die Damen mit einem „dreifachen Helau“ herzlich zu verabschieden und eine tolle Damensitzung zu offiziell zu beenden. Jedoch selbstredend ging die Party mit Unterstützung eines DJs im Untergeschoss für die Damen weiter.

