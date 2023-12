Dinslaken: Advent an der Burg - das erwartet die Besucher

Die Stadt Dinslaken lädt wieder in den Burginnenhof ein. Er dient als Kulisse für den Weihnachtsmarkt Advent an der Burg.

Dinslaken Beim Weihnachtsmarkt Advent an der Burg gibt es verschiedene Verkaufsstände und ein Musikprogramm. Diese Lieder erklingen im Burginnenhof.

Der Burginnenhof ist ein besonderer Ort: Für Konzerte, Empfänge und Märkte ist er eine tolle Kulisse. Und seit einigen Jahren freuen sich die Dinslakener auf den Weihnachtsmarkt, der hier stets am dritten Adventssonntag stattfindet. Von Freitag, 15. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember, ist es wieder so weit, lädt Advent an der Burg zum Bummel ein.

Live-Musik mit Sänger Marius Füssl

Eine Woche vor Heiligabend bietet sich die Gelegenheit, noch die letzten Geschenke zu kaufen und sich mit Familie und Freunden zu treffen. Bereits um 15 Uhr öffnen am Freitag die Verkaufsstände. Ab 16.30 Uhr gibt es Live-Musik von Sänger Marius Füssl und der Kölner Zweiklang Band „Julie and Me“. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel lädt um 18 Uhr zur offiziellen Eröffnung ein. „Dinslaken hat so viele tolle Kulissen zu bieten, der Burginnenhof ist eine davon. Ich lade Sie herzlich ein, sich hier zu treffen und die tolle vorweihnachtliche Stimmung auf diesem historischen Platz mit all Ihren Lieben zu genießen“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Geschenkideen finden

Das erwartet die Besucher: Hausgemachte Feuerzangenbowle, klassischer Grünkohl-Eintopf, leckere Waffeln und viele andere weihnachtliche Leckereien bieten beim dreitägigen Advent an der Burg den idealen Anlass, um zu verweilen und die schöne Stimmung zu genießen. In den Weihnachtshütten finden sich viele Geschenkideen: Von Betonschmuck über handgefertigte Holzartikel bis hin zu ausgefallenen Taschen und Schmuck wird viel geboten. Gastronomiebetriebe aus Dinslaken und Umgebung kümmern sich um die Verpflegung und bieten unter anderem Glühwein, Glühbier und deftige Eintöpfe an.

Der Weihnachtsmarkt wird untermalt durch ein Rahmenprogramm. Der Dinslakener Nachtwächter begrüßt Interessierte am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr zu einem Rundgang durch die abendliche Stadt. Treffpunkt für die Stadtführung ist am Rittertor. Eine vorherige Anmeldung bei der Stadtinformation per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de oder 02064/66-222 ist erforderlich.

Kinder können in einem Zelt basteln

Zudem geben die Bruchpiloten a cappella Weihnachtslieder zum Besten und Künstler und Bands sorgen für weihnachtliche, musikalische Untermalung in den Abendstunden. Für die Kinder gibt es am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr die Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke in einem beheizten Zelt zu basteln und mit nach Hause zu nehmen. Zudem können sich in diesem Jahr kleine und große Entdecker bei der Altstadtrallye mit Fritz & Alma auf eine spannende Tour durch die Dinslakener Altstadt begeben und verschiedene Rätsel lösen. Die Entdeckerheftchen liegen am Samstag und Sonntag beim Kinderaktionsstand im Burginnenhof aus.

Die Falknerei Griebler ist unter anderem mit Uhu und Eule unterwegs und ermöglicht Erinnerungsfotos mit einem Vogel auf dem Arm.

Das Ende des Weihnachtsmarktes wird am Sonntag durch die Turmbläserin eingestimmt. Ab 18.30 Uhr erklingen im Burginnenhof die Lieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“.

Die Öffnungszeiten

Am dritten Tag von Advent an der Burg lohnt sich auch ein Bummel durch die Innenstadt. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt im Burginnenhof von der Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken.

Der Markt ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

