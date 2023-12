Stadtverwaltung Dinslaken: Änderungen bei der Stadt am 5. Dezember

Dinslaken Zu einer Personalversammlung sind die Beschäftigten der Dinslakener Stadtverwaltung eingeladen. Das hat Auswirkungen auf die Öffnungszeiten.

Wegen der jährlichen Personalversammlung sind die Dienststellen der Dinslakener Stadtverwaltung am Dienstag (5. Dezember) für den Publikumsverkehr nur bis 12 Uhr geöffnet. Das gilt auch für Bürgerbüro, Stadtbibliothek, Archiv, Stadtinformation und Wertstoffhof. Die städtischen Kitas schließen auch früher, hier müssen die Mitteilungen in den KiTas beachtet werden. Die Bücherstube Lohberg öffnet am Dienstag nicht, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde