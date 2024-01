Dinslaken: B8 steht unter Wasser - erneute Sperrung

Die Brinkstraße/B8 in Dinslaken musste am Donnerstag, 4. Januar, wieder gesperrt werden.

Dinslaken Schon wieder hat sich nach den Regenfällen in der Nacht in der Senke der Brinkstraße/B8 ein kleiner See gebildet. Straße wurde wieder gesperrt.

Wieder einmal gibt es den Hinweis an Auto- und Lkw-Fahrer, die Brinkstraße/B8 in Dinslaken-Hiesfeld weiträumig zu umfahren. In der Senke unter der Eisenbahnbrücke hat sich am Donnerstagmorgen wieder ein kleiner See gebildet. Auf Facebook ist zu lesen, dass die Hauptverbindung zwischen der A3 und der A59 um 6.15 Uhr unter Wasser stehe, aber noch befahrbar gewesen sei. Wenig später wurde sie dann gesperrt. Barken stehen an der Kreuzung Oberhausener Straße und an der Einmündung Winkelstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde