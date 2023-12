Dinslaken: Bäckerei überfallen - Fahndung mit Hubschrauber

Dinslaken Erneut haben Unbekannte in Dinslaken eine Bäckerei überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei fahndet mit Hubschrauber.

Erneut haben Unbekannte eine Bäckerei überfallen. Wie schon beim Überfall am Montag, 4. Dezember, auf die Bäckerei an der Voerder Straße, haben zwei Täter die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht.

Am heutigen Dienstag, 13.30 Uhr, betraten zwei maskierte Männer die Bäckerei an der Dorfstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter von einer Mitarbeiterin die Tageseinnahmen aus der Kasse. Nachdem er das Geld aus der Kasse genommen hatte, flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin der Bäckerei wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt und rief im Anschluss die Polizei.

Die Fahndung nach den Tätern läuft derzeit noch. An den Fahndungsmaßnahmen ist auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

So sahen die Täter aus

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der eine Täter war 20 bis 25 Jahre alt, trug eine graue Jogginghose, schwarze Winterjacke und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Der andere war etwa. 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug eine grüne Jacke mit Kapuze auf dem Kopf und hatte ein langes silbernes Messer

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02064-622-0 oder aktuell über die 110.

