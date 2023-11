Dinslaken baut Trampelpfad zum „Obst-Wanderweg“ aus

Dinslaken. Viele Schüler nehmen die Strecke seit Jahren: Nun will die Stadt Dinslaken den Trampelpfad zwischen Adelgardweg und Augustaplatz ausgebauen.

Wo einst ein plattgetretener Trampelpfad war, soll nun ein optimal vernetzter Wanderweg zwischen Obstbäumen entstehen: Die Stadt Dinslaken baut derzeit den Pfad vom Adelgardweg zum Augustaplatz aus. Auf 220 Metern Länge soll die seit langem als Trampelpfad genutzte Strecke befestigt und mit Bänken ausgestattet werden. Auf der großen Wiesenfläche wird im Rahmen des Stadtjubiläumsprojektes „750 Bäume für Dinslaken“ eine Streuobstwiese angelegt.

„Durch attraktive Wegeverbindungen möchten wir den Zugang der Bürger*innen zu Grünflächen sowie das Angebot zur Bewegung im öffentlichen Raum stärken. Die Anwohner*innen profitieren aber nicht nur von kürzeren Wegen zu Fuß oder mit dem Rad, sondern haben auch ein attraktives Areal, um dort mit dem Hund spazieren zu gehen oder die Wege in ihre Jogging-Strecke zu integrieren und sich dabei an schönen Obstbäumen zu erfreuen“, sagt Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Als Bepflanzung sind neben 50 Obstgehölzen alter Sorten noch eine mehrreihige Blütensträucherhecke, einzelne Strauchgruppen und im Wegekreuz eine Staudenfläche vorgesehen. Neben den positiven Auswirkungen auf das Klima in der Umgebung der Grünfläche und der Stärkung der Biodiversität, können zukünftig auch Äpfel, Birnen und Kirschen von den Spaziergänger*innen geerntet werden.

Weg wird auch als Schulweg genutzt

Der Weg wird auch als Schulweg genutzt, sowohl Richtung Bruchschule an der Hedwigstraße als auch Richtung Friedrich-Althoff-Schule Am Stadtbad. Das Wegenetz, an das der neue Weg angeschlossen ist, gehört zu der Gesamtanlage Volkspark, die den Kleingartenverein, die Sportanlage, den Marktplatz Baßfeldshof, das Schwimmbad, die Eishalle sowie mehrere Spielplätze in der Umgebung mit den Hauptverkehrsachsen B8, Augusta- und Luisenstraße verbindet.

Voraussichtlich und abhängig von der Wetterlage dauert die Baumaßnahme bis Anfang 2024. Während der Arbeiten müssen Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende kleine Umwege über das vorhandene Wegenetz im Volkspark in Kauf nehmen. Der erste Bauabschnitt des Wanderweges – von der B8 zum Adelgardweg – war im Jahr 2018 umgesetzt worden.

