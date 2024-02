Dinslaken: Bernhard Kösters feierte Diamantenes Jubiläum

Dinslaken 33 Jahre war der 86-jährige Seelsorger in St. Vincentius. Jetzt feierte er sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Was die Dinslakener mitbrachten.

Ein besonderes Jubiläum feierte Pfarrer em. Bernhard Kösters (86) in der St. Marienkirche in Emsdetten: Sein Diamantenes Priesterjubiläum stand an. Vor 60 Jahren wurde er im Dom zu Münster geweiht. Rund 100 Gläubige allein aus seiner früheren Gemeinde St. Vincentius Dinslaken, in der er 33 Jahre – von 1974 bis 2007 – als Seelsorger wirkte, machten sich per Reisebus oder Pkw auf den Weg ins Münsterland.

Der Festgottesdienst in der vollbesetzten Kirche mit 24 Messdienern, einigen ehemaligen Priesterkollegen und viel Musik mit Chor, Orgel und Geige war für alle ein Geschenk. Pfarrer Kösters begann seine Predigt mit einem selbst gesungenen Lied aus dem Musical „Der Menschenfreund“ von Piet Janssens. Nach dem Gottesdienst bedankte sich der Jubilar bei allen Mitwirkenden.

Zahlreiche Gratulanten zum Jubiläum

Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim riss die Reihe der Gratulanten nicht ab. Für jeden hatte Bernhard Kösters ein persönliches Wort. Pfarrer Norbert Weßel von der gastgebenden Gemeinde St. Pankratius Emsdetten würdigte Kösters als einen Mann „mit weitem Herzen für die Ökumene, der sich immer um das Geschick der Menschen und der Kirche sorgte, der die Freuden und Hoffnungen, die Sorgen und Nöte der Menschen zu den seinen machte, ganz schlicht, einfach und treu“.

Weßel wünschte ihm im Namen aller Gottes Segen, Gesundheit und Kraft in seinem weiteren priesterlichen Dienst und charakterisierte Kösters viermal mit dem Buchstaben B: Bernhard von Clairvaux (Mönch und Prediger), Borghorst (westfälische Wurzeln), Berge (Liebe zur Zentralschweiz) und Johann Sebastian Bach (Lieblingskomponist).

Abordnung aus Dinslaken mit einem Ständchen

Der Kirchenchor St. Vincentius brachte seinem früheren Präses ein eigens gedichtetes Ständchen, Rudi Meyer verlas Grußworte des leitenden Pfarrers Barthel Kalscheur. Statt persönlicher Geschenke bat Bernhard Kösters um Spenden für ein Projekt seines indischen Mitbruders: Mädchen durch Bildung stärken.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde