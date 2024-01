Dinslaken: Brohl besucht Vizepräsidentin der Apothekerkammer

Landrat Brohl und Kathrin Luboldt im Gespräch in der Damian-Apoheke in Dinslaken.

Dinslaken Kathrin Luboldt, AKNR-Vizepräsidentin, lud den Landrat in ihre Apotheke in Dinslaken ein. Dabei ging es auch darum, Vorurteile auszuräumen.

Dinslaken. Aus erster Hand informierte sich landrat Ingo Brohl in Dinslaken über die Lage der Apotheken. Kathrin Luboldt, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Nordrhein (AKNR), ludt Brohl in ihre Apotheke an der Kreuzstraße ein - auch, um mit Vorurteilen auszuräumen.

Dass sich Apotheker eine „goldene Nase“ verdienen sei schon lange nicht mehr der Fall, so Kathrin Luboldt. „Die Vergütung ist heute noch auf dem Niveau von vor 20 Jahren. Da ist viele Jahre nichts passiert und es bedarf dringender Reformen“, stellt die Vizepräsidentin mit Blick auf die in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent gestiegen Kosten in den Apotheken klar. Vielen Eigentümern bleibe unterm Strich weniger als ihren eigenen Angestellten. Auch würden Apotheken nicht an teuren Medikamenten gut mitverdienen. „Die prozentuale Beteiligung liegt bei drei Prozent vom Einkaufspreis. Der muss jedoch von der Apotheke oftmals vorfinanziert werden. Wer deshalb auch nur kurze Zeit mit fünf- oder gar sechsstelligen Summen bei der Bank im Dispo ist, zahlt bei teuren Arzneimitteln, so genannten Hochpreisern, eventuell sogar drauf“, erklärt Kathrin Luboldt. Und selbst kleinste Formfehler - etwa ein vergessenes Kreuzchen oder der nicht ausgeschriebene Vorname des Arztes - könnten dazu führen, dass Krankenkassen die Vergütung verweigern oder über Jahre hinauszögern.

Apotheken leiden weiter unter Lieferengpässen

Weitere Themen bei dem Austausch: Beim E-Rezept hätten Bundesgesundheitsministerium, Kassen und Gematik die Bevölkerung nicht ausreichend informiert, so die Apothekerin, die dieses „Informationsdefizit ausbügeln“ müsse. Zudem gebte es beim E-Rezept noch Anfangsschwierigkeiten. Dabei gehe es um formale Aspekte, bei denen unklar sei, ob die Krankenkasse am Ende für die ausgegebenen Medikamente aufkommt. „Hier bräuchten wir seitens der GKV dringend eine Art Friedenspflicht“, findet Luboldt.

Die nicht enden wollenden Lieferengpässen würden in den Apotheken mittlerweile „enorme Kosten“ verursachen, zudem gebe es auch hier Mangel an Fachkräften sowie bürokratische Hürden: Präqualifizierung und andere Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben kosten Ressourcen beim Personal, die an anderer Stelle dringend gebraucht würden. „Wer sich einem Papierkrieg stellen muss, hat keine Zeit mehr für die Patienten, das ist doch klar“, stellte Landrat Ingo Brohl fest. Ihm seien „Besuche vor Ort und die Gespräche mit Praktikern wichtig. Sie ermöglichen mir, Fehlentwicklungen zu erkennen und bei der Lösung vorhandener Probleme einen Beitrag zu leisten.“ Zwar hätten Krankenkassen auch den Auftrag, „ihre Finanzen und damit die Krankenkassenbeiträge stabil“ zu halten. „Ihre primäre Aufgabe ist es jedoch, eine gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und dies kann nur mit Zukunftsperspektiven für Apotheken vor Ort und deren gut ausgebildetem Fachpersonal gelingen. Mir macht die sinkende Zahl an Apotheken Sorgen. Der Bundesgesundheitsminister ist gefordert, gegenzusteuern“, so Brohl.

Dessen Pläne bewertet die Apothekerin aus Dinslaken eher kritisch: „Das, was er als praktikable und unbürokratische Lösung darstellt, lässt sich einerseits in der Praxis gar nicht so umsetzen, wie der Minister sich das vorstellt“. Wettbewerbsverzerrungen würden dazu führen, dass Voll-Dienstleister schließen müssen. „Diese Rosinenpickerei muss endlich ein Ende haben, gute Versorgung kostet Geld – das muss Herr Lauterbach endlich einsehen“, stellt Kathrin Luboldt resolut fest.

Hintergrund: Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) vertritt die Interessen der über 11.900 Kammerangehörigen, die in öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.

