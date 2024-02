Dinslaken Die Band aus Berlin kehrt am 25. August für die „Sommerkultur“ nach Dinslaken zurück. Wo es jetzt bereits Tickets gibt.

Zeit für „Celebration“: Culcha Candela kehren in die „Sommerkultur“ zurück. Am Sonntag, 25. August, tritt die Berliner Band ab 19.30 Uhr zum zweiten Mal nach im Burgtheater Dinslaken auf. „Eingängige Rhythmen, Wortakrobatik in den Songtexten und schnelle Moves – Culcha Candela gaben während des ganzen Konzerts Vollgas auf der Bühne“, hieß es hier in der NRZ über ihren Auftritt 2021. Und schon damals haben Culcha Candela gefragt: „Dürfen wir wiederkommen?“ Das tanzende und feiernde Publikum hat die Frage mit jubelndem Applaus bejaht. Nun ist es so weit. Tickets gibt es ab 49,90 Euro über Eventim.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde