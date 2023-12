Dinslaken: Das bietet die VHS im neuen Semester an

Dinslaken/Voerde/Hünxe Sprachkurs oder Fledermauswanderung: Die VHS hat das neue Programm mit vielen Veranstaltungen vorgestellt. Das ist für die Anmeldung zu beachten.

Für den Urlaub das sprachliche Rüstzeug, eine abwechslungsreiche Haldentour, ein Malkurs oder ein Kurs über Notfall und SOS-Funktionen auf dem Smartphone – wer so ein Angebot sucht, ist bei der VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe an der richtigen Adresse. Im Programmheft für das erste Semester 2024 sind wieder viele unterschiedliche Veranstaltungen zu finden.

Was die Teilnehmerzahlen in dem nun ablaufenden Semester angeht, habe man die Post-Corona-Phase hinter sich gelassen, so VHS-Leiter Werner Schenzer. Mit den Teilnehmerzahlen sei man zufrieden. Von 1100 Kursen seien 950 realisiert worden, rund 15.000 Teilnehmer wurden von der VHS registriert.

Neu im Angebot: „Wissenshappen“

Bei den Kursen rund ums Internet, um die Nutzung von Smartphones und Tablets habe man festgestellt, dass gerade die ältere Generation daran interessiert sei. Die Angebote würden stark genutzt, so Volker Mölleken. „Sie wollen lernen, wollen nicht abgehängt werden“, so seine Erfahrung. Neu ist die Themenreihe „Wissenshappen“. Hier werden Informationen zu bestimmten Themen in Häppchen serviert, zum Beispiel über Online-Bezahldienste, über das Password-Management.

Viele Angebote gibt es auch im Bereich Gesundheit und Schulabschlüsse. So startet im Februar der Grundkurs „Lesen und Schreiben lernen“, auch Schulabschlüsse können an der VHS nachgeholt werden. Neu ist, dass bei den Gesundheitskursen auch Angebote auf das Wochenende gelegt sind. Denn so mancher, der im Berufsleben steht, schafft es nicht unter der Woche, wie Thivakini Yogachelvam berichtet. Und neben den beliebten Eselwanderung gehört nun auch ein Besuch bei den Fledermäusen zum Programm. Neue Wege geht die VHS auch bei den Sprachkursen: Ein Spanischkurs richtet sich an Schichtarbeiter. Gelernt wird vormittags oder abends. „Ich bin gespannt, ob sich Leute melden“, so Karin Aschenbach.

Hier liegen die Programmhefte aus

Das Programm ist ab sofort online einzusehen. Am Samstag, 9. Dezember, kann man sich für die Veranstaltungen online anmelden. Telefonisch oder persönlich ist es ab Montag, 11. Dezember, zu den Öffnungszeiten der VHS möglich. Die Programmhefte liegen in den VHS-Geschäftsstellen, in den Bibliotheken, in den Rathäusern und in Banken aus. Anmeldekarten befinden am Ende des Heftes.

