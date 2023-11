Dinslaken: Diakonie zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

Dinslaken Viele Frauen werden in Deutschland Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ehemann. Dieses Angebot macht die Diakonie betroffenen Frauen.

Seit 1991 macht die UN-Kampagne „Orange The World“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Auch in diesem Jahr. Verschiedene Aktionen beginnen am 25. November, dem Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Die Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken zeigt ebenfalls Flagge, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Zudem bieten die Mitarbeitenden der Diakonie extra Beratungstermine für Betroffene an: Larissa Napierala und Anja Horbach beraten am Mittwoch, 29. November, von 10 bis 12 Uhr bei der Diakonie am Bahnhofsplatz 4-6. Beate Heinen und Lisa Schreyer sind am Donnerstag, 30. November, von 13 bis 14.45 Uhr im Haus der Diakonie, Wiesenstraße 44, anzutreffen, Larissa Napierala und Anja Horbach sind an diesem Tag von 12.30 bis 15.30 Uhr in der Anlaufstelle „Dein Treff“, Friedrich-Ebert-Straße 67.

Geschlechtsspezifische Gewalt ist allgegenwärtig und fest in den vorhandenen patriarchalen Strukturen verankert. In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als zwölf Millionen Frauen. Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner.

