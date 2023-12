Dinslaken: Lutherkirche muss weichen - wer nun einzieht

Dinslaken Jahrelang versuchten die Verantwortlichen alles, um die Lutherkirche zu erhalten - ohne Erfolg. Das sind die Pläne für Nachnutzung und den Turm.

Es ist eisig kalt an diesem Morgen im früheren Gemeindetreff der evangelischen Lutherkirche, nichts geht mehr, selbst die Versorgungsleitungen sind seit Ende November in der seit langem entwidmeten Kirche gekappt. Seit 2015 liegt die Kirche bereits brach, 2019 folgte die offizielle Entwidmung. Über den gesamten Zeitraum habe sich das Presbyterium überlegt, wie es weitergehen soll, erzählt Pfarrer Jan Zechel, zugleich auch Vorsitzender des Presbyteriums. Doch kein Plan ging auf, ob Kolumbarium, Umbau zu Wohnungen, Kindergarten oder dergleichen. „Wir haben viele Versuche unternommen, die Kirche zu erhalten, aber die meisten Vorhaben scheiterten an der finanziellen Seite“, so Zechel.

Nun habe man sich schweren Herzens entschlossen, sich vom Gebäude zu trennen. In dem Architekturbüro Wegner und Gühmann habe man Investoren gefunden, die Erfahrung mitbrächten, aber auch Ideen und Wünschen folgten, die andere Wege gingen, pflichtet Günter Dickmann, Presbyter und Baukirchenmeister, bei. Die gemeinschaftliche Lösung: Die Kirche muss weichen, der Glockenturm inklusive der Glocken bleibt jedoch erhalten. Ebenso das Gebäude des früheren Gemeindetreffs. Der soll für sozial-kulturelle Bereiche genutzt werden. Welche genaue Art Nachnutzung es geben wird, stehe jedoch noch nicht fest, sagt Alexandra Schwedtmann von der Diakonie. Auch für den Turm sind noch keine Mieter gefunden worden, die Feuerwehr habe abgewinkt, berichtet Christoph Gühmann, als Antennenturm sei er ebenfalls nicht nachgefragt.

Barrierearmes Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum

Bereits 2014 war das kirchliche Gelände geteilt worden, neue Wohnungen waren auf einem der Bereiche entstanden. 1867 Quadratmeter heißt es noch, zu bespielen. Darauf soll nun ein zweieinhalb Geschosse hohes Wohnhaus mit neun Wohneinheiten entstehen. Das komplette Erdgeschoss wird dabei von einer Gruppenwohnung eingenommen. Hier stehe ein Träger noch nicht fest. Das Haus soll die Kirchenhöhe nicht überschreiten, barrierearm sein und vor allem als geförderter Wohnungsbau für ältere Menschen bezahlbar sein.

Die evangelische Kirchengemeinde trennt sich von der Lutherkirche. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Bei zwischen 6 und 6,15 Euro Netto-Kaltmiete wird der Quadratmeterpreis liegen. Der Notarvertrag auf Erbpacht zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und dem Architektenbüro sei abgeschlossen, die ersten positiv verlaufenden Gespräche mit der Stadt Dinslaken hätten stattgefunden. In Kürze könne der Bauantrag gestellt werden, die Abrissarbeiten an der Kirche würden Ende Januar/ Anfang Februar beginnen.

Fledermäuse müssen aus dem Dachstuhl umziehen

„Wir hatten uns im Vorfeld die Kirche angeschaut und die Bausubstanz geprüft, um sie vielleicht doch als Wohnraum nutzen zu können, es war aber nicht möglich, vor allem energietechnisch nicht“, berichtet Gühmann. Daher habe man sich letztendlich zum Abriss entschlossen, um darauf Neues entstehen zu lassen. Umziehen müssen lediglich die Fledermäuse, die man im Dachstuhl vermutet. „Die Ersatzwohnungen stehen schon bereit und werden in den nächsten Wochen angebracht“, verspricht Christoph Wegner augenzwinkernd.

Derartiges ist das Architektenbüro gewohnt, haben sie doch des Öfteren schon entwidmete Kirchen umgebaut. „In St. Elisabeth in Bottrop konnten wir gar das Kirchengebäude erhalten, in Gladbeck stehen wir mit Stadt und Kirchengemeinde im Gespräch, um auch dort alles zu versuchen, die Kirche zu erhalten“, erzählt Christoph Gühmann. „In den Niederlanden ginge so etwas viel einfacher und unproblematischer“, fügt Architekt Wegner hinzu. Dort gebe es nicht so viel Bürokratie und nicht so viele Vorschriften. Auch stünden die niederländischen Nachbarn wohl einfach unorthodoxen Ideen aufgeschlossener gegenüber.

Knapp drei Millionen Investitionsvolumen kommt auf das Architektenbüro zu, mit der Fertigstellung und dem Einzug der Mieter rechnet man in 2026. „Vielleicht geht es auch schneller, aber wir müssen erst die Bewilligung des Bauantrages durch die Stadt abwarten, dann können wir loslegen und hoffen, dass alles klappt wie geplant“, sagt Gühmann. Die Abrissarbeiten jedoch könnten und werden in bälde beginnen.

