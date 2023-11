Dinslaken: Diebe stehlen geparktes Elektromobil vor Geschäft

Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl in der Dinslakener Innenstadt beobachtet haben könnten (Symbolbild).

Dinslaken Eine Frau stellte ihr Elektromobil für wenige Minuten vor einem Modegeschäft ab. Das nutzten Diebe aus. So sieht das gestohlene Fahrzeug aus.

Unbekannte haben in der Dinslakener Innenstadt ein Elektromobil gestohlen. Am Donnerstag stellte eine 59- jährige Frau gegen 18.20 Uhr ihr Fahrzeug vor einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnstraße ab. Als die Dinslakenerin nur kurze Zeit später gegen 18.35 Uhr zu ihrem Elektromobil zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.

Das schwarze Elektromobil führte das schwarze Versicherungskennzeichen 106NEC und hatte sowohl vorne als auch hinten einen Korb angebracht. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622 0 entgegen.

