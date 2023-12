Dinslaken: Diese 10 Texte wurden 2023 am häufigsten gelesen

Dinslaken 2023 neigt sich dem Ende zu. Welche Themen haben die Dinslakener besonders interessiert? Wir haben einen Blick auf unsere Statistik geworfen.

Ein ereignisreiches Jahr in Dinslaken geht zu Ende: Die Stadt hat 750. Geburtstag gefeiert, es gab Zoff in der Politik, der Pegel der Emscher stieg gleich mehrmals an. Wir haben einen Blick auf unsere Statistik geworfen und nachgeschaut, welche Artikel in den vergangenen zwölf Monaten online am häufigsten gelesen wurden. Das ist die Top 10 in Dinslaken.

Platz 1: Mit großem Abstand hat der Emscherdeichabbruch im Juni unsere Online-Leserinnen und Leser am meisten interessiert. Nach dem heftigen Unwetter war der Emscherdeich auf rund 300 Metern abgerutscht und drohte zu brechen. Der Pegel ist über Nacht von 2,50 Meter auf 6,63 Meter geschossen. Doch Dinslaken hatte Glück im Unglück: Der Deich hielt den Wassermassen stand.

Platz 2: Auf den zweiten Rang schafft es ein ganz aktueller Text – und wieder geht es um den Emscherdeich. Über die Weihnachtsfeiertage führte der Dauerregen dazu, dass das Wasser einen Teil des alten Emscherdeichs beschädigte. In Eppinghoven und in Hiesfeld liefen zahlreiche Keller voll.

Der alte Deich der Emscher – aktuell liegt dahinter die Baustelle – wurde durch den Dauerregen beschädigt. Foto: NRZ

Platz 3: Ein Familiendrama schockte Dinslaken im Oktober: Eine Mutter und ein Vater sollen ihr dreijähriges Kind vorsätzlich misshandelt und am Ende getötet haben. Tagelang sollen sie ihre Tochter im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hünxer Straße eingesperrt haben. Die Leiche des Kindes hat der Vater anschließend in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen. Bis heute schweigen die Eltern zu der Tat. Anfang 2024 will die Staatsanwaltschaft Duisburg Anklage erheben.

Eiscafé Lido in Hiesfeld musste schließen

Platz 4: Nach elf Jahren mussten Baris und Cigdem Ciplak ihr beliebtes Eiscafé Lido in Hiesfeld schließen – unfreiwillig. Ihnen wurde der Mietvertrag gekündigt. Ärgerlich war das ungeplante Aus auch, weil das Ehepaar gerade dabei war, das Eiscafé zu modernisieren.

Platz 5: Und erneut hat es ein Artikel zum Deichabbruch im Juni in die Top 10 geschafft. Die nach dem Starkregen abgesackte Eisenbahnbrücke drohte einzustürzen, ebenso war die kleine Behelfsbrücke eingesackt. Die Brücke war durch das Hochwasser der Emscher unterspült worden. Inzwischen ist die alte Eisenbahnbrücke abgerissen worden, eine 66 Meter lange Hilfsbrücke soll errichtet werden.

Mittlerweile ist die Brücke, die nach dem Starkregen abgesackt ist, beseitigt worden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Platz 6: Im Februar ereignete sich ein schlimmer Unfall auf der Hünxer Straße: Eine E-Scooterfahrerin touchierte eine Fußgängerin, stürzte daraufhin mit ihrem Roller und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Im Krankenhaus verstarb die 59-Jährige.

Platz 7: Hell, freundlich und vor allem bunt präsentierte sich Dinslakens neustes Geschäft auf der Neustraße Anfang Februar: Ines Brix hatte ein Tupperware-Geschäft eröffnet. Doch das Interesse schien nur von kurzer Dauer: Im Dezember hat die Betreiberin ihren Laden schon wieder geschlossen.

Dinslakener pumpt Wasser von B8 ab

Platz 8: Der Betuwe-Ausbau ist 2023 immer sichtbarer geworden – und er wirkt sich während der Bauphase auch immer häufiger auf den Bahnverkehr aus. Gerade Pendler dürfte dieser Artikel besonders interessiert haben: Ab November 2024 ist die Bahnstrecke zwischen Voerde-Friedrichsfeld und Wesel für 80 Wochen ganz oder teilweise gesperrt.

Platz 9: Die Unterführung an der Brinkstraße war nach dem Dauerregen über Weihnachten wieder einmal voll Wasser gelaufen. Weil sich keine zuständige Behörde darum zu kümmern schien, rückte Christian Bolte selbst mit einer Pumpe an und pumpte das Wasser ab. Im Netz wird der B8-Held vielen Dinslakenern für seinen Einsatz gefeiert.

Christian Bolte und seine Benzinpumpe vor der nun sauberen Unterführung. Foto: aha / NRZ

Platz 10: Ende Oktober ging es erneut um die Zukunft des Real-Marktes in Dinslaken. 15 Märkte wollte Rewe übernehmen – doch der in Dinslaken gehörte nicht dazu. Etwas Hoffnung gab es noch, schließlich zeigte Kaufland Interesse an einigen Real-Märkten. Knapp vier Wochen später dann aber die Hiobsbotschaft: Real in Dinslaken schließt Ende März endgültig, niemand hatte den Supermarkt übernehmen wollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde