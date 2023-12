Dinslaken Rap, Schlager, Kabarett und Comedy: Im Burgtheater Dinslaken ist im August für jeden Geschmack etwas dabei. Der Vorverkauf läuft.

Für die „Sommerkultur“ von Anfang August bis Mitte September 2024 sind weitere Veranstaltungen in den Vorverkauf gegangen. Sie ergänzen das bisherige Line-up unter anderem mit Pietro Lombardi, Bosse, Konstantin Wecker, Karat, Helge Schneider, Torsten Sträter und Gerburg Jahnke.

Lune hatte bereits Millionen von Followern auf Youtube und Tiktok, bevor sie Anfang des Jahres mit „Gebe auf“ in die Top-Ten der deutschen Single-Charts stürmte. Am Samstag, 3. August, 20 Uhr, tritt die Sängerin und Rapperin im Burgtheater Dinslaken auf. Tickets gibt es 49,90 Euro über Eventim. Auch Dikka rappt, aber für eine andere Zielgruppe. Das musikalische Nilpferd tritt am Montag, 19. August, 17 Uhr, für Kinder auf. Tickets gibt es ebenfalls über Eventim ab 39,99 Euro.

Durchbruch mit dem Lied „Ohne dich“

Den Durchbruch hatte die Münchener Freiheit 1986 mit „Ohne dich“ und seit dieser Zeit ist die deutsche Musikszene ohne die Band, die sich nach einem Café benannte, kaum denkbar. Am Sonntag, 4. August, 20 Uhr, können die Fans die Münchener Freiheit erstmals im Burgtheater Dinslaken erleben. Tickets gibt es ab 49,90 Euro.

Als „Lehrerkind“ war Bastian Bielendorfer vor vielen Jahren sogar einmal Stargast außer Konkurrenz bei Tim Perkovics „Comedy Rodeo“ im Dachstudio, als dieses noch ein Wettbewerb war. Heute füllt der Comedian alleine die großen Hallen. Oder eben auch das Burgtheater. Am Donnerstag, 5. September, 20 Uhr, ist Bastian Bielendorfer „Mr. Boombasti - in seiner Welt ein Superheld“. Tickets gibt es über Eventim ab 34,42 Euro.

Und sie gehört bereits zu den Stammgästen im Burgtheater: Frieda Braun. Am Dienstag, 3. September, 19.30 Uhr, heißrt es für sie: „Jetzt oder nie! - Sommerkultur 2024“. Ab 35,90 Euro ist man dabei.

Weitere Bestätigungen für die „Sommerkultur“ folgen in Kürze. Dies hat die Din-Event bereits angekündigt.

