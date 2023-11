Dinslaken: Dieselben Täter? Wieder Tankstelle überfallen

Dinslaken Zwei bewaffnete Täter haben am Dienstag in Dinslaken eine Tankstelle überfallen. Sie bedrohten eine 60-jährige Kassiererin. Polizei sucht Zeugen.

Haben die Täter nun zum dritten Mal eine Tankstelle überfallen? Wie die Polizei berichtet, betraten am Dienstag kurz nach 21 Uhr zwei bewaffnete Täter in Dinslaken eine Tankstelle an der Augustastraße und forderten unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers eine 60-jährige Kassiererin aus Duisburg auf, die Kasse zu öffnen. Die Kassiererin befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Verkaufsraum.

Die Täter entnahmen aus der Kasse Geld und Zigaretten aus der Auslage und flüchteten anschließend in einen Stichweg gegenüber der Tankstelle und von dort aus in unbekannte Richtung.

Gegenüber der Polizei wurden die Täter so beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, zwischen 160 und 180 cm groß. Ihre Gesichter hatten sie vermummt und sie trugen dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Einer der Täter soll mit heller Hose, der andere mit einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Derzeit prüft die Kriminalpolizei, ob die Tat mit den Überfällen auf Tankstellen Dinslaken am 11. November an der Hünxer Straße und am 10. November an der Kurt-Schumacher-Straße im Zusammenhang stehen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.

