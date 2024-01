Dinslaken: Drei Veranstaltungstipps fürs Wochenende

In der KTH findet am Montag eine Jubiläumsgala zum 75-jährigen Bestehen der Johann-Strauß-Operette Wien statt.

Dinslaken Theater mit aktuellen Themen und eine Wiener Operngala in der Kathrin-Türks-Halle: Das sind unsere Freizeittipps – dieses Mal bis Montag.

Theater über aktuelle Themen und heitere Musik: Das sind die Tipps fürs nach hinten verlängerte Wochenende.

So ein Theater!

Mit seinem Jugendroman „Ich, Jonathan“ taucht Schwedens Bestseller-Autor Per Nilsson wieder tief ein in die Ängste, Sehnsüchte und Wünsche jugendlicher Seelen. Die Burghofbühne Dinslaken zeigt die Bühnenfassung des Romans, in dem es um Mobbing geht und wie man damit fertig wird, am Freitag, 12. Januar. 18 Uhr in einer Inszenierung von Joachim von Burchard. Tickets gibt es ab neun Euro, erm. sechs Euro, über Reservix.de.

2009 verlor der palästinensische Arzt Dr. Izzeldin Abuelaish drei Töchter und eine Nichte bei einem israelischen Vergeltungsschlag auf Gaza. 2011 veröffentlichte er ein Buch, in dem er für Frieden und Versöhnung mit Israel plädiert. Adnan Köse schuf nach dieser Vorlage ein eindringliches, unter die Haut gehendes Einpersonenstück, das er vielbeachtet 2019 im Dachstudio uraufführte. Anlässlich des Krieges im Nahen Osten hat er „Ich werde nicht hassen“ neu inszeniert. Die Aufführung findet am Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr statt. Tickets gibt es ab 15 Euro über Reservix.de oder für 17 Euro an der Abendkasse.

Hier spielt die Musik!

Das 75-jährige Jubiläum der Johann-Strauß-Operette-Wien, ein Ensemble, das einst mit Stars wie Marika Rökk und O.W.Fischer auftrat, wird mit einem großen Gala-Konzert in der Kathrin-Türks-Halle Dinslaken gefeiert. Internationale Solisten und ein großes Orchester unter der Leitung von Vasilis Tsiatsianis bringen Arien aus Opern und Operetten wie „Carmen“, der „Fledermaus“, „Hoffmanns Erzählungen“ oder „La Bohème“ gekonnt auf die Bühne. Was allerdings wäre ein Wiener Gala-Konzert ohne die berühmten Wiener Lieder wie das berühmte „Fiakerlied“? All dies erwartet das Publikum am Montag, 15. Januar, 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 51 Euro in der Stadtinformation am Rittertor oder über Reservix.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde