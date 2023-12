Dinslaken: DRK stellt wöchentliche Lebensmittelausgabe ein

Dinslaken Bis zu 150 Menschen kamen regelmäßig, um sich Lebensmittel abzuholen. Aus diesem Grund wird die Ausgabe jetzt eingestellt.

Es ist das Ende eines wichtigen Angebots für viele Menschen in Dinslaken. Zum 14. Dezember endet die Lebensmittelausgabe des DRK. Mit dem Stärkungspakt NRW konnten Menschen, die in existenzielle Not geraten sind, unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen. Das DRK in Dinslaken bot ab den Sommermonaten neben Einzelfallhilfen eine wöchentliche Lebensmittelausgabe an. Jeder, der einen Unterstützungsbedarf nachweisen konnte, durfte kommen.

Jede Woche bildete sich eine Menschentraube rund um die Ausgabestelle. Meist sicherten sich schon frühmorgens einige einen Platz, um eine der begehrten Taschen zu erhalten, darunter auch viele Familien. Dabei hätte es sich, anders als mancher denken mag, nicht hauptsächlich Zugewanderte gehandelt, die das Angebot angenommen haben. „Armut kann jeden treffen, unabhängig von der Herkunft und der Nationalität“, heißt es dazu in der Pressemitteilung des DRK.

Bis zu 150 Menschen wurden mit Lebensmitteln versorgt

Waren es anfangs 30 Personen, die zur Ausgabe kamen, so stieg die Zahl im Laufe der Zeit stetig an. Mittlerweile sind zwischen 120 und 150 Menschen vor Ort, um sich die Lebensmittel zu holen. Das Angebot variierte: haltbare Grundnahrungsmittel, Kartoffeln, Eier, Mehl, Hülsenfrüchte und frisches Obst sowie Gemüse, quasi wie ein Wocheneinkauf. Süßes oder Salziges, auch Plätzchen, fehlten nicht.

Das Rote Kreuz hatte im Sommer 39.600 Euro von der Stadt Dinslaken für Lebensmittel aus dem Stärkungspakt NRW erhalten. Das Geld wurde in den vergangenen 29 Wochen für Lebensmittel, Einkaufgutscheine sowie das wöchentliche Frühstückangebot für Bedürftige im „Wohnzimmer – dein Treff“ausgegeben. Der Betrag ist nun ausgeschöpft und somit enden alle Aktionen des DRK zum 14. Dezember. Das DRK dankt für die finanzielle Unterstützung, das Engagement der Firmen, die bei der Besorgung der Lebensmittel unterstützt haben und auch den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz.

