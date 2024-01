Dinslaken: Einbrecher werfen Fenster mit Gullydeckel ein

Mit einem Gullydeckel warfen unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Klinikeinrichtung in Dinslaken ein. Was sie bei dem Einbruch stahlen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 17. Januar, 18.10 Uhr, und Donnerstag, 18. Januar, 7.30 Uhr, mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe einer Klinikeinrichtung an der Hofstraße eingeworfen. Das Fenster aus Glas befindet sich rechts neben dem Haupteingang. Die Täter gelangten in das Gebäude und durchwühlten eine Küche. Auf dem Boden dort lag noch der Gullydeckel.

Die Unbekannten nahmen einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Rufnummer 02064/622-0 zu melden.

