Dinslaken: Einbruchsversuch in Restaurant – Polizei stellt Täter

Dinslaken An der Dinslakener Heerstraße hatten Einbrecher versucht, durch ein Fenster in das Restaurant einzudringen. Wie die Polizei sie fassen konnte.

Einen Einbruch verhinderte ein Polizeieinsatz an der Dinslakener Heerstraße. In der Nacht zum Mittwoch, dem 24. Januar konnten Polizeibeamte der Polizeiwache Ost in Dinslaken, gegen 0.30 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Düsseldorf und eine 32-jährige Frau aus Gelsenkirchen an einem Restaurant an der Heerstraße festnehmen, nachdem sie dort versucht hatten einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten informiert und auf den Einbruchsversuch hingewiesen.

Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft

Der Mann hatte zuvor versucht, sich durch Aufhebeln eines Fensters und der Eingangstür Zutritt in das Restaurant zu verschaffen. Dies gelang bis zum Eintreffen der Polizeibeamten aber nicht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde durch einen Richter Untersuchungshaft gegen beide angeordnet.

