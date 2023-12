Dinslaken: Einige Kinderwünsche können noch erfüllt werden

Dinslaken An Wunschbäumen hängen noch Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien. Helfen Sie mit, dass kein Weihnachtswunsch unerfüllt bleibt.

Helfen Sie mit, dass keiner der Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien unerfüllt bleibt. Noch hängen an einigen Wunschbäumen die grünen Zettel, auf denen Wünsche von Kindern und Jugendlichen stehen. Gewünscht werden Rennautos, Gutscheine oder ein Fußball.

Viele Wunschzettel sind schon abgeholt worden, aber leider noch nicht alle. Ein Endspurt ist notwendig, denn am kommenden Dienstag, 19. Dezember, wird es im Stadthaus die große Übergabe aller Geschenke geben. Kommen Sie also in die NRZ-Redaktion oder gehen Sie zum Autohaus Nagel (vormals Mercedes Becker), erfüllen Sie einen Wunsch (im Wert bis zu 25 Euro) und bringen Sie das eingepackte Geschenk bis Montag, 18. Dezember, wieder zurück. Die Redaktion an der Friedrich-Ebert-Straße 40 ist von 10 bis 18 Uhr besetzt.

