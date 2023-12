Fahndung Dinslaken: Exhibitionist belästigt Frau am Tenderingssee

Dinslaken Ein unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstagmittag auf dem Tenderingsweg vor einer 29-jährigen Frau aus Dinslaken. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag auf dem Spazierweg Tenderingsweg vor einer Frau aus Dinslaken entblößt. Die 29-Jährige meldete an dem Tag, dass ihr dort gegen 11.30 Uhr, vom Monikaweg aus kommend, der Mann zunächst gefolgt sei. Als sich die Dinslakenerin bereits auf dem Tenderingsweg befand und sich zu ihm umdrehte, sah sie, dass er sich mit heruntergelassener Hose in schamverletzender Weise zeigte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, die den Unbekannten vor Ort nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und zirka 40 Jahre alt beschrieben. Er war mit einem dunklen Jogginganzug und einer dunklen Wollmütze bekleidet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder zu dem Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde