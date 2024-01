Dinslaken: Familie führt Kneipe und Pflege unter einem Dach

Dinslaken Ungewöhnliche Kombination: Im ehemaligen Saal des Hiesfelder Hofs eröffnete nun die Martinus Pflege ein Standbein in Dinslaken.

Es ist eine außergewöhnliche Kombination: vorne Kneipe, hinten Pflegedienst. Im vergangenen Sommer hat die Familie Feldmann-Hiersekorn den Hiesfelder Hof an der Sterkrader Straße 231 wieder eröffnet - und gleichzeitig angekündigt, dass unter derselben Adresse künftig auch der Pflegedienst der Familie firmieren wird. Jetzt war es so weit: Die Martinus-Pflege feierte Eröffnung - im umgebauten, ehemaligen Gesellschaftssaal der Gaststätte.

Zur Gaststätte ist die Familie eher zufällig gekommen. Denn eigentlich führen Martina Feldmann-Hiersekorn, Volker Feldmann, Vincent Hiersekorn und Tristan Hiersekorn einen etablierten Pflegedienst: Martinus Pflege feiert im kommenden Jahr sein 30‑jähriges Bestehen in Walsum. Auf der Suche nach einer Immobilie für eine Dependance in Dinslaken stieß die Familie auf die Gaststätte - und betreibt nun beides. Die Eröffnung des zweiten Ladenlokals in Dinslaken markiere einen „weiteren Meilenstein“ in der Geschichte der Firma, so die Familie.

Veranstaltungssaal wurde umgebaut

Der Veranstaltungssaal der Gaststätte wurde zum Büro für den Pflegedienst umgebaut. Zur Neueröffnung kam auch der Erste Stellvertretende Bürgermeister Eyüp Yildiz. Sein Besuch unterstreiche „die Wertschätzung und Anerkennung für die bedeutende Rolle von Martinus Pflege in der Pflegeversorgung und im Gemeinwohl“, so das Familienunternehmen in einer Mitteilung. Seit drei Jahrzehnten biete Martinus Pflege „professionelle Pflegeleistungen“ und betreue Menschen „mit höchster Qualität und Herz.“ Der Grundsatz der Martinus Pflege sei, Menschen nicht nur in ihrer Pflege, sondern auch in ihrem täglichen Leben zu unterstützen: „Das Unternehmen bleibt seinen Grundwerten treu, während es sich kontinuierlich den Herausforderungen des sich entwickelnden Gesundheitswesens anpasst.“ (aha)

