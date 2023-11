Dinslaken: Feier der Wunderfinder - Martina (50) ist dankbar

Dinslaken Der Verein „Wunderfinder“ hat Obdachlose und Bedürftige zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Zwei Gäste berichten über bisheriges Leben.

Im Saal des Jugendzentrums P-Dorf mutet es weihnachtlich an – ein geschmückter Baum leuchtet, auf der Bühne stehen Geschenktüten. Das Licht im Saal ist gedimmt, und die Gäste an den Tischen tragen rote Mützen und bunte Brillen. Es ist die Weihnachtsfeier für Obdachlosen und Bedürftigen, die vom Verein der „Wunderfinder“ ausgerichtet wird.

Auch Martina, Anfang 50, ist dabei und freut sich: „Bei den Wunderfindern ist man einfach immer willkommen.“ Sie ist eine von denen, die es mit der Unterstützung der Wunderfinder zu einer selbst gemieteten Wohnung geschafft haben. „Dafür bin ich sehr, sehr dankbar“, sagt Martina an die Adresse des Vereins. Eine toxische Beziehung brachte sie, damals noch in Geldern lebend, in die falsche Lebensrichtung. 30 Jahre hatte sie als Altenpflegerin gearbeitet, und dann ging nichts mehr. In Dinslaken arbeitet Martina sich gerade wieder hoch, hofft stabil zu bleiben. An Arbeiten ist gerade noch nicht zu denken, jedoch gibt ihr die Möglichkeit, regelmäßig einen Hund ausführen zu dürfen, eine schöne Struktur.

Sven: „Dafür bin ich unendlich dankbar“

Dann kommt der Höhepunkt des Abends im Jugendzentrum, den Gästen wird ein echtes Weihnachtsessen serviert: Rouladen, Rinder- und Schweinebraten, Serviettenknödel, Spätzle, eine Gemüseplatte und Speckböhnchen. Und als Nachtisch Herrencreme und Mousse au Chocolat. Alles, was das Herz begehrt. „Das schönste für unsere Gäste ist wohl“, sagt Wunderfinder-Mitarbeiterin Gabi Qualmann bei der Essensausgabe, „dass alle sich heute ihr Menü selbst zusammenstellen können.“

Auch Sven ist das Glück des heutigen Abends von den Augen abzulesen. Zwei Jahre hat er es nicht geschafft, zum jährlichen Weihnachtsessen der Wunderfinder zu kommen, dafür ist der 52-Jährige jetzt um so froher: „Es ist irgendwie wie in der Kindheit, als noch alles so selbstverständlich war.“ Sven ist diplomierter Betriebswirtschaftler, hat früher für eine Frankfurter Firma gearbeitet. Dann ging eine Beziehung kaputt, er konnte die gemeinsame Wohnung nicht mehr halten, verlor seinen Job. Auf Bewerbungen kassierte er nur Absagen. Anfangs konnte Sven bei Freunden übernachten, doch dann musste er auch auf der Straße schlafen. Jetzt hat er seit zwei Jahren mithilfe der Wunderfinder eine eigene Wohnung. „Dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt er.

Die Gäste der „Wunderfinder“ bekommen auch Besuch vom Nikolaus: In rot-weißer Robe und echtem weißem Bart erscheint Wunderfinder-Mitglied Harry Flicka, begleitet von einem weiß gekleideten Engel, der neunjährigen Melissa. Die beiden verteilen die Geschenktüten an alle Gäste und verstärken noch einmal so schön die weihnachtliche Stimmung. Alle Beschenkten halten jetzt glückselig ihre Weihnachtstüten und genießen es, dieses Gefühl von früher. „Menschlichkeit, die ankommt“ – so der Leitsatz der Wunderfinder – hatte am Mittwoch wieder einen großen Moment. (hs)

