Dinslaken Die Stadt feiert den Abschluss des Jubiläumsjahrs in der Stadthalle. Mitfeiern ist kostenlos, für eine Veranstaltung braucht man aber Tickets.

Im vergangenen Jahr ist Dinslaken 750 Jahre alt geworden. Das wurde ausgiebig gefeiert. Es gab zahlreiche Veranstaltungen, die im Rahmen des Jubiläumsjahres stattfanden. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung will die Stadt drei Monate nach Beendigung des Jubiläumsjahrs eine „ganz besondere Erinnerung an die Feierlichkeiten rund um das 750-jährige Stadtjubiläum“ bieten. Am Sonntag, 3. März, soll in der Kathrin-Türks-Halle noch einmal groß gefeiert werden.





„Ich lade alle Interessierten schon jetzt herzlich ein, sich dann gemeinsam die Veranstaltungen unseres Jubiläumsjahrs in Erinnerung zu rufen, ins Gespräch zu kommen und ein paar schöne Stunden zu verbringen“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. „Wir möchten uns mit der Abschlussveranstaltung bei allen Unterstützer*innen und Besucher*innen bedanken und noch einmal gemeinsam das vergangene Stadtjubiläum feiern. Dieses besondere Jahr war nur durch die breite und vielfältige Unterstützung aus der Stadtgesellschaft möglich. Dafür bin ich sehr dankbar“, betont die Bürgermeisterin.

Nachmittags: Rundgang mit Jubiläumsprojekten

Die Veranstaltung am 3. März beginnt um 15 Uhr mit einem Rundgang durch die Kathrin-Türks-Halle. Dabei sollen die Besucherinnen und Besucher die Vielzahl an Jubiläumsprojekten noch einmal erleben können: Bildaufnahmen, Videosequenzen, Kunstwerke und verschiedene Ausstellungsstücke warten laut Stadtverwaltung auf die Gäste. Hinzu kommen Sammlungen aus dem Jubiläumsjahr, Mitmachaktionen, Gewinnspiele und ein umfangreiches Kinderprogramm, angelehnt an die Projekte, die im Jahr 2023 stattgefunden haben. Der Besuch des Rundgangs ist kostenfrei und benötigt keine vorherige Anmeldung.

Abends: Feier mit DNLSKN-Momenten

Um 19 Uhr beginnt dann eine laut Stadt „besondere Abendveranstaltung“ im Saal der Kathrin-Türks-Halle. Auch sie ist kostenfrei, es werden jedoch Tickets benötigt. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf „musikalische und tänzerische Darbietungen“, auf „besondere Bilder aus dem Jubiläumsjahr“ und auf die Verleihung der Sonderpreise im Rahmen der geförderten Jubiläumsveranstaltungen, der sogenannten DNSLKN-Momente, freuen. Weitere Informationen zur Abschlussveranstaltung werden in Kürze bekanntgegeben, so die Stadt.

Tickets zur Abendveranstaltung sind ab Dienstag, 13. Februar, in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich. Die Stadtinfo ist dienstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde