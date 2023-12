Dinslaken: Feuerwehr rückte zu einem Brand in Hiesfeld aus

Dinslaken Einsatzkräfte mussten einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Die Ursache für das Feuer konnte festgestellt werden.

Nicht nur das Sturmtief „Zoltan“ sorgte am Donnerstag für Einsätze für die Feuerwehr Dinslaken. Gegen 17.40 Uhr ging ein Notruf aus Hiesfeld ein. Dort war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen, zudem gab es die Information, dass sich eine Person in Gefahr befinde. Einsatzkräfte der Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptwache sowie der Rettungsdienst rückten aus. Vor Ort stellten sie fest, dass in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung stark verraucht war. Der Mieter dieser Wohnung war bereits von einer weiteren Person, die jemanden im Haus besuchte, in Freie gebracht worden.

Mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrleute löschten die Flammen und verhinderten so eine Ausbreitung des Brandes. Wie die Feuerwehr mitteilt, war ein in Brand geratenes Kleinmöbel die Ursache für das Feuer.

Beide Personen wurden von Sanitätern versorgt und zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach rund einer Stunde.

