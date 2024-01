Dinslaken: Feuerwehrmann und Seniorin bei Brand verletzt

Dinslaken Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dinslaken wurden ein Feuerwehrmann und eine 90-Jährige verletzt. Kripo ermittelt wegen Brandursache.

Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Eppinkstraße gebrannt. Das Feuer ist gegen 9.20 Uhr in der Wohnung einer 90-jährigen Frau im ersten Stock des Hauses ausgebrochen.Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Eppinkstraße gebrannt. Das Feuer ist gegen 9.20 Uhr in der Wohnung einer 90-jährigen Frau im ersten Stock des Hauses ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte schon bei der Anfahrt eine große Rauchwolke sehen. Die Polizei hatte schon Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus geholt, auch das Nachbarhaus wurde vorsorglich geräumt. Da anfangs unklar war, ob sich noch weitere Bewohner in den Gebäude befanden, gingen mehrere Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit Strahlrohren in das Gebäude, suchten dieses nach Menschen ab und löschen gleichzeitig ein Zimmer, das unter Vollbrand stand.

Gegen 11.30 Uhr waren die Flammen gelöscht - und die Arbeit der Kriminalpolizei konnte beginnen. Diese ermittelt wegen der Brandursache. Die Wohnung wurde versiegelt.

33 Kräfte im Einsatz

Der Rettungsdienst untersuchte sechs Personen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, darunter die 90-Jährige aus der betroffenen Wohnung und ein Feuerwehrmann. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Dem Kollegen gehe es aber schon wieder besser, hieß es nachmittags aus der Feuerwache.

Während der Löscharbeiten mussten die Eppinkstraße und zwei weitere Straßen gesperrt werden. Gegen 13.15 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten wieder zu ihren Standorten einrücken. Vor Ort waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Eppinghoven, die Informations- und Kommunikationseinheit, ein Notarzt und zeitweise vier Rettungswagen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde