Die Grünschnittannahmestelle der Stadt Dinslaken in Oberlohberg wird früher als geplant geöffnet.

Abfälle Dinslaken: Grünabfallannahme am Waldfriedhof öffnet früher

Dinslaken Die Stadtverwaltung Dinslaken reagiert darauf, dass bereits viele Bürger Arbeiten im Garten ausführen. Das sind die Öffnungszeiten.

Die Stadt reagiert auf die milde Witterung und öffnet die Annahmestelle für Garten- und Grünabfälle am Waldfriedhof in Oberlohberg früher als geplant. Viele Dinslakener hätten bereits mit Arbeiten im Garten begonnen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Aus diesem Grund nimmt die Annahmestelle für Grünabfälle bereits am Samstag, 17. Februar, vorzeitig den Betrieb wieder auf. Dann ist sie wieder regulär jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

