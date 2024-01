Dinslaken: Grüne laden Bürger zum Besuch der Eishalle ein

Dinslaken Grüne wollen mit Vertretern der Eissporthalle Dinslaken gGmbH in den Austausch treten. Worum es bei dem Treffen am 31. Januar gehen soll.

Die Grünen in Dinslaken besuchen auf Einladung von Christian Kühn und Ulrich Flötgen von der Eissporthalle Dinslaken gGmbH am Mittwoch, 31. Januar, ab 18 Uhr die Eishalle in Dinslaken. Die Einladung seitens der gemeinnützigen Gesellschaft richtete sich an alle Fraktionen im Stadtrat, um zum Thema „Zukunft der Eis-Sporthalle Dinslaken“ vor Ort in den Austausch zu kommen.

Durch den Kontakt mit der gGmbH ist nun die Idee entstanden, den Termin für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dinslaken zu öffnen. Die Grünen laden daher alle Interessierten ein, sich unter Telefon 02064/15248 oder via Mail (fgs@gruene-dinslaken.de) anzumelden oder sich spontan vor dem Eingang der Eishalle (Am Stadtbad 1) gegen 17.45 Uhr zu treffen.

Gemeinnützige GmbH führte lange die Geschäfte in der Halle

Bis zur Übernahme der Eis-Sporthalle durch die Stadtwerke Dinslaken bzw. die neu gegründete DINEis GmbH wurde die Eis-Sporthalle seit 2006 ehrenamtlich von der Eis-Sporthalle Dinslaken gemeinnützige GmbH geführt. Diese hatten Christian Kühn und Ulrich Flötgen gegründet, nachdem die Eishalle finanziell vor dem Aus stand und sogar eine Schließung drohte. Unter ihrer Leitung entwickelte sich die Eishalle zu einem Publikumsmagneten. Seit der Übernahme durch die Stadtwerke ist die gGmbH weiterhin als Dienstleister tätig.

Niklas Graf, Fraktionsvorsitzender und sportpolitischer Sprecher der Grünen, freut sich auf den Austausch: „Unserer Fraktion war das Thema Eishalle immer ein Anliegen und wir stehen in gutem Kontakt. Zuletzt war unsere Fraktion im April 2019 zu Gast in der Eishalle, aber ich kann mich auch an eine Sitzung in 2015 erinnern. Schwerpunkt der Gespräche waren, neben dem Eissport, immer wieder die gute Kinder- und Jugendarbeit, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen oder der bauliche Zustand des Gebäudes.“

Beim anstehenden Besuch wollen sich die Grünen die Halle zeigen lassen und sicherlich auch an die alten Gespräche anknüpfen, aber vor allem zuhören und Perspektiven austauschen. „Wir freuen uns, wenn uns interessierte Bürger*innen dabei begleiten und ihre Fragen und Meinungen einbringen”, erklärt Niklas Graf.

