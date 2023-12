Dinslaken: Historisches Haus - Türen werden zum Hingucker

Dinslaken Ein Förderprogramm der Stadt macht es möglich, dass ein Dinslakener Ehepaar in die Hausfassade investieren konnte. Die Stadt hofft auf Nachahmer.

In dem dunklen Graublau mit den weißen Sprossen ist die Tür in dem denkmalgeschützten Haus an der Zechenstraße in Lohberg ein echter Hingucker. Das ist sie aber erst seit Kurzem, denn ihr schmuckes Aussehen erhielt sie diesen Herbst im Rahmen der ersten Maßnahme des Hof- und Fassadenprogramms Lohberg. Markus Wendt und seine Frau stellten die Anträge Nummer eins bis vier für ihre Immobilien, die teils von ihnen selbst bewohnt, teils vermietet werden. Die graublaue Tür ist eine von insgesamt elf Türen, die an vier Häusern saniert wurden.

Im Sommer hat das Ehepaar Wendt einfach mal im Stadtteilbüro vorbeigeschaut, um sich über die Entwicklung in Lohberg zu informieren. Dabei wurden die beiden auf das Hof- und Fassadenprogramm aufmerksam, das mit der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes ebenfalls vor zwei Jahren wieder aufgenommen wurde. Das Förderprogramm sieht vor, dass der Eigentümer fünfzig Prozent der Kosten selbst zahlt, die andere Hälfte kommt aus der Fördersumme, die maximale Förderung pro Maßnahme liegt bei 7000 Euro.

Sanierte Türen sollen Vorbild sein

Die Stadtteilarchitekten berieten das Ehepaar Wendt und halfen auch bei der Antragsstellung. Geprüft werden die Anträge von der Stabsstelle Stadtentwicklung. Baudezernent Dominik Bulinski zeigte sich am Freitagmittag beim Ortstermin sehr zufrieden mit dem Ergebnis – und nicht nur er. Man sehe an der Gestaltung der Tür, dass der Denkmalcharakter gewürdigt werde, fand Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und hofft, dass die aufgewerteten Türen von Markus Wendt Vorbildcharakter haben und sich weitere Anwohner für die Maßnahme entscheiden werden. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen das Programm nutzen werden“, ergänzt Dominik Bulinski. Ein paar Nachbarn haben sich bei den Wendts zumindest schon einmal erkundigt.

So sah die aufgearbeitete Türe vor der Maßnahme aus. Hier wurde eine deutliche Verbesserung erzielt. Foto: Michael Schürmann / Studio ELE

Von der ersten Beratung bis zu den sanierten Türen ist gerade erst ein halbes Jahr vergangen. „Die Türen waren das Wichtigste“, erklärt Markus Wendt. Die sind noch aus den 1970er oder 1980er Jahren und seit der Maßnahme nun besser isoliert. Die Dichtungen wurden erneuert, aus der Einfachverglasung der Türfenster wurde eine doppelte und die leeren Kassetten in der Tür wurden mit Dämmmaterial gefüllt. „Die Isolierung bringt etwas“, weiß Stadtteilarchitekt Michael Schürmann, „es zieht nicht mehr so.“

Ein großes Lob an das Handwerk

Beratung vor Ort Die Stadtteilarchitekten beraten kostenlos zum Programm Hof- und Fassadenerneuerung. Sie sind jeden Freitag im Stadtteilbüro Heimat Lohberg (Johannesplatz 1) vor Ort oder telefonisch (0221/29256461) oder per E-Mail (info@studio-ele.de) erreichbar.

Für Markus Wendt war es zunächst gar nicht so einfach, Handwerker zu finden. Bei der Tischlerei Büttgen & Roll ist er fündig geworden. „Wir haben eine Schwäche für alte Sachen, da können wir schlecht nein sagen“, erklärte Sascha Roll mit einem Schmunzeln. Drei bis vier Türen hat die Firma in einer Woche bearbeitet: Schleifen, grundieren, mehrmals streichen, dämmen, mit neuen Fenstern versehen – viele Handgriffe waren nötig. Da die Türen aber „technisch noch gut in Schuss und auch noch relativ gerade waren“, wie Sascha Roll verriet, konnten die vorhandenen Türen aufgearbeitet werden. Am Tag der Montage wurden noch die Türzargen gestrichen. Während die Türen zur Aufarbeitung waren, war in den Häusern eine Bau-Tür eingesetzt worden. „Ein großes Lob an das Handwerk“, spricht Stadtteilarchitekt Schürmann aus.

Auch Eigentümer Markus Wendt ist mit dem Verlauf der Maßnahme zufrieden – und hat schon einen Plan für das kommende Jahr: Auf historischen Plänen ist zu sehen, dass an dem alten Haus aus dem Jahr 1916 mal Fensterläden angebracht waren. Nun überlegt Markus Wendt, ob er im kommenden Jahr wieder welche als Hitzeschutz installieren lassen soll. Doch das ist noch Zukunftsmusik, nun freut er sich erst einmal über die alte neue Tür in hübschem Graublau.

