Dinslaken: Hoher Sachschaden bei Feuer - Polizei ermittelt

Am Rutenwall in Dinslaken brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Dinslaken Bei einem Feuer in einer leerstehenden Wohnung am Rutenwall in der Dinslakener Innenstadt entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rutenwall ist laut Polizei am Donnerstag ein Schaden „im mittleren fünfstelligen Bereich“ entstanden. Die Brandursache ist unklar.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15.16 Uhr alarmiert. In einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen konnten schnell gelöscht und ein Ausbreiten auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Personen waren nicht in der Wohnung. Die anwesenden Bewohner des Hauses wurden für die Zeit der Einsatzmaßnahmen ins Freie gebracht, konnten gegen 16.15 Uhr jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wohnung ist nicht bewohnbar

In der betroffenen Wohnung entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Die Feuerwehr-Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und Hauptwache, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken konnten nach 90 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken.

