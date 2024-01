Dinslaken: Informationstag zum Thema Brustkrebs in der Stadt

Dinslaken Das Brust-Zentrum am Marien-Hospital in Wesel lädt in Dinslaken zu einem Informationstag rund um das Thema Brustkrebs ein. Das wird geboten.

Das Brustzentrum am Marien-Hospital in Wesel nutzt eine leerstehende Räumlichkeit in der Dinslakener Innenstadt und veranstaltet im Haus Roonstraße 7 am Samstag, 27. Januar, von 10 bis 14 Uhr einen kleinen Brustkrebsinformationstag. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte. Das Team des Brustzentrums unter Leitung von Chefarzt Akbar Ferdosi hat ein Programm vorbereitet, das mehrere Aspekte der Brustgesundheit berücksichtigt.

Beratung zu Wechseljahren und MammaCare-MEthode

Wechseljahresberaterin Andrea Straßburg gibt Tipps zu Nebenwirkungen der antihormonellen Therapie: Was hilft mir bei Hitzewallungen, Schweißausbrüchen oder Gelenkschmerzen? Welche Unterstützung leistet die Aromatherapie? Wer möchte, schwenkt von der Theorie in die Praxis über und lässt sich mit einer Handmassage verwöhnen.

MammaCare-Trainerin Barbara Nüse-Brüx stellt die MammaCare-Methode vor. Diese wurde in den USA entwickelt, um Frauen gezielt in der Selbstuntersuchung der weiblichen Brust anzuleiten, da 80 bis 95 Prozent der Brustknoten zuerst von den Frauen selbst entdeckt werden. Geübt wird an Modellen, in denen Knoten unterschiedlicher Größe versteckt sind.

Informationen zum Brustkrebs

Frauen haben viele Fragen rund um die Thematik Brustkrebs, so etwa: Wer benötigt eine genetische Beratung oder Testung? Für wen kommt die neue Immuntherapie infrage? Welche unterstützenden Angebote gibt es? Zu diesen und weiteren Themen informieren Chefarzt Ferdosi und sein Team. Außerdem stehen ehemalige Patientinnen für einen Austausch zur Verfügung.

Auch für die Sinne wird am 27. Januar etwas geboten. Breast Care Nurse und Fotografin Lisa Quick zeigt Frauenbilder aus dem Bereich Streetart und Fotos ehemaliger Patientinnen. Die Aufnahmen zeigen, dass man sich auch unter einer Brustkrebstherapie schön und weiblich fühlen kann.

