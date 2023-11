Dinslaken: Junge Talente als Solisten auf der Bühne

Dinslaken „Stars von morgen“: Solisten der Musikschule traten mit dem Dinslakener Kammerorchester in der Kathrin-Türks-Halle auf. Warum sie überzeugten.

Wer sind die verheißungsvollen Talente der Musikschule Dinslaken, die sich schon jetzt als Solisten mit dem Dinslakener Kammerorchester auf der großen Bühne der Kathrin-Türks-Halle bewähren? Auch wenn das erste Stück des Sinfoniekonzerts am Sonntag „The Unanswered Question“ – „die unbeantwortete Frage“ lautete. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage blieben die Mitwirkenden des Konzerts nicht schuldig. Und dies galt genau genommen von fünf der sechs jungen Solistinnen und Solisten zweimal an diesem Wochenende. Am Samstag traten Sarah Eden und Johanna Pauli (Violoncello), Annemarie Suerbaum (Blockflöte), Julius Pauli (Horn), Victor Wagener (Violine) und Maximilian Suchan (Trompete) bereits mit dem Kammerorchester unter der Leitung von Sebastian Rakow im Dinslakener Kinderkonzert auf. Der Titel beider Konzerte war gleichlautend: „Die Stars von morgen“.

Musikinstrumente sind gesellige Wesen

Nun sitzt Sebastian Rakow auch direkt an der Quelle. Er ist ja nicht nur Leiter des Dinslakener Kammerorchesters, sondern auch der Musikschule Dinslaken, ist der Hornlehrer von Julius Pauli. Die biographischen Notizen in seinen Zwischenmoderationen am Sonntag fand er durch die Dinslakener Kinderkonzerte. Dort verrieten die jungen Talente, welche Hobbys sie außer dem Erlernen ihres Instruments (oder ihrer Instrumente) noch haben.

Denn das zeigte auch dieses Konzert wieder ganz deutlich: Musikinstrumente sind gesellige Wesen, sie bleiben ungern allein. Ihre Besitzer spielen oft mehrere von ihnen. Oder sie wachsen in Familien auf, in denen Musik bis in die dritte Generation weitergegeben wird. So beeindruckte Victor Wagener, der in die dritte Klasse der Dorfschule in Hiesfeld geht, auf seiner Violine in Kindergröße mit dem 2. und 3. Satz von Friedrich Seitz‘ Schülerkonzert Nr. 2 G-Dur op. 13. Und dies nicht nur vor seiner Lehrerin Ludmilla Chramkova, die bei den ersten Geigen im Orchester spielte, sondern auch seiner Großmutter, der Pianistin und Klavierlehrerin Elena Lebedeva. Deren Schüler, Konstantin Marski, kommt seit drei Jahren regelmäßig aus Rees zum Unterricht nach Dinslaken. Zum ersten Mal spielte er am Sonntag auf einem großen Konzertflügel. Und dann gleich Chopin, den 2. Satz aus dem Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-moll. Chopin war 20, als er den Nocturne-gleichen Klavierpart in weiche Streicherklänge bettete. Konstantin Marski überzeugte mit einer einfühlsamen und souveränen Interpretation.

Vivaldis barocke Klänge

Zurück zu den musikalischen Familien in Dinslaken. „Haben sich die Nachbarn schon beschwert“ sei Julius Pauli von Grundschülern gefragt worden, so Rakow, und der habe geantwortet: „Nein. Aber sie haben allen Grund dazu.“ Denn es ist nicht nur er, der Horn spielt (am Sonntag eine Romanze von Camille Saint-Saëns war), seine Schwester Johanna lernt Cello und ihr schöner Ton, mit dem sie, im Wechsel mit Sarah Eden, Vivaldi spielte, deutete an, warum sie sogar eine Musikerinnenkarriere für sich in Betracht zieht.

Mit den Dinslakener Kinderkonzerten zu den Sternen Die „Stars von morgen“ suchten Imke Alers und der Sternreisende Thomas Baumann im Dinslakener Kinderkonzert am Samstagvormittag mit seiner Rakete DIN750 im Weltall. Dazu sang die Mitmachklassen 4a und 4b der Gartenschule „Twinkle, twinkle little Star“ und mit dem Kammerorchester und den jungen Solisten der Musikschule führte die Reise in der gut besuchten Kathrin-Türks-Halle zum Küffnerplaneten und vorbei am Vivaldi-Asteroiden.

Vivaldis barocke Klänge zum Genießen bot auch Annemarie Suerbaum. Sie lernt zwar auch Cello, aber hier spielte sie das Konzert für Blockflöte, Streicher und Bc F-Dur RV 442, in dem der 2 Satz rauf impressionistische Weise Bilder der Lagune im Nebel hervorruft. Kraftvoll dagegen die Küffner-Polonaise von Maximilian Suchan, der auch begeisterter Basketballer ist.

Und natürlich hatte Sebastian Rakow auch fürs Kammerorchester selbst wieder Besonderes auf dem Notenpult: In der thüringischen Landesbibliothek stöberte er die Ouvertüre zum Singspiel „Das Schachturnier“ von Traugott Maximilian Eberwein auf. Die Aufführung am Sonntag war vielleicht die erste nach 200 Jahren.

