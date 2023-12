Dinslaken: Karnevalisten sauer - Boykott gegen Stadt-Party

Große Altweiberparty auf dem Altmarkt am 20.02.2020 in Dinslaken.Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Dinslaken Die Stadt hat die Altweiber-Party vom Altmarkt in die Kathrin-Türks-Halle verlegt - gegen Eintritt. Karnevalsvereine protestieren dagegen.

Die Altweiber-Party vom Altmarkt in die Kathrin-Türks-Halle verlegen? Da hört für die Karnevalsfreunde in Dinslaken der Spaß auf. Wie berichtet, hat die Din-Event beschlossen, die Party nicht mehr mittags nach dem Rathaussturm auf dem Altmarkt steigen zu lassen sondern abends in der KTH - und zwar gegen elf Euro Eintritt. Gerechtfertigt wurde das mit der Wettersicherheit in der Stadthalle. Die Karnevalsvereine protestieren - niemals hätten sie sich über Regen beklagt.

„Warum auch“, fragt Frank Winko Bugenings, zweiter Vorsitzender der KG Rot-Gold, die in dieser Session im 50. Vereinsjahr die Stadtlieblichkeit stellt. Altweiber sei eine „Jahrhunderte alte traditionelle Brauchtumsveranstaltung“ und der „Auftakt vom Sitzungs- hin zum Straßenkarneval. Das Wetter hat noch nie eine Rolle gespielt.“

„Straßenkarneval gehört auf die Straße, nicht in die Stadthalle“

„Straßenkarneval gehört auf die Straße, nicht in die Stadthalle“, stellt auch der Hiesfelder Carneval Club (HCC) fest. Zwar sei bekannt gegeben worden, dass es eine Altweiber-Karnevalsparty in der Kathrin-Türks-Halle geben werde. „Wie allerdings erst im Montag erschienenen Artikel der NRZ erklärt wurde, wird diese Veranstaltung nicht ergänzend zur Party am Altmarkt stattfinden, sondern soll diese ‚innovative Veränderung‘ die traditionelle Party am Altmarkt komplett ersetzen.“ Die Mitglieder des HCC „können und wollen diese Entwicklung weder nachvollziehen, noch gut heißen. Allen Karnevalsvereinen und Karnevalisten in und um Dinslaken wird somit die einzige Straßenkarnevalsveranstaltung genommen, die im Stadtgebiet stadtfindet, um hieraus noch Profit zu schlagen.“ Eine „Altweiber-Party gehört auf die Straße.“

In den letzten Jahren seien die meisten Showacts von den Vereinen gestellt worden, um die Party am Altmarkt anzufachen und aufrecht zu erhalten. „Nun wird uns in den Allerwertesten getreten“. Frei nach dem Motto „ihr wollt mitfeiern? Dann zahlt dafür“. Es gehe wohl in der Hauptsache darum, dass „Din-Event noch eine Veranstaltung stellen“ könne und die Stadthalle vermietet werde.

Karnevalisten wollen an Altweiber Dinslaken verlassen

„Somit könne man Wind und Wetter vor der Tür lassen“? Statt dessen, so kommentiert der HCC die Begründung der Din-Event, würden „die Vereine im Regen stehen gelassen!“ Karnevalisten, die sich vor Wind und Wetter fürchten, könnten ab Anfang Januar bis Mitte Februar „eine der vielen Veranstaltungen der Karnevalsvereine aus Dinslaken“ besuchen, die sich immer über Kartenanfragen freuen würden. „Warum also noch eine ‚Hallenveranstaltung‘? Alle Vereine kämpfen ums Überleben. Da braucht es nicht noch eine Privatveranstaltung.“

Die Din-Event solle den Karneval „auf der Straße und am Altmarkt“ lassen, wie es Tradition sei. „Wir, der Hiesfelder Carneval Club, werden also an Altweiber 2024 Dinslakener Boden (bislang undenkbar) verlassen und den Straßenkarneval in benachbarter Umgebung da feiern, wo er hingehört. Auf der Straße!“

