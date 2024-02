Dinslaken: Kein Schaden am eigenen Wagen - Frau fährt davon

Nach einem Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dinslaken Polizei berichtet von einem Unfall auf der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken. Deshalb wird nach dem Verkehrsunfall eine Autofahrerin gesucht.

Die Fahrerin eines grauen Autos sucht die Polizei. Das Fahrzeug war am Mittwochnachmittag in Dinslaken in einen Verkehrsunfall verwickelt. Allerdings entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben.

Wie die Polizei berichtet, befuhr eine Duisburgerin (62) gegen 17 Uhr mit ihrem weißen Skoda Fabia die Hans-Böckler-Straße in Richtung Innenstadt. Ihr kam ein dunkelgraues Auto entgegen, das in Höhe eines Supermarktes nach links abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 62-Jährigen.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Fahrerin des grauen Autos stieg kurz aus, teilte der 62-Jährigen mit, dass sie keinen Schaden erkennen könne und setzte ihre Fahrt fort. Nachdem die Duisburgerin auf den Parkplatz eines Discounters gefahren war und sich ihr Auto angeschaut hatte, stellte sie Beschädigungen im Bereich der Anstoßstelle fest.

Bei der flüchtigen Autofahrerin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine circa 35-jährige Frau. Sie gab an, schwanger zu sein. In ihrem Auto befand sich als Beifahrer ein 35- bis 40-jähriger Mann.

Die bislang unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken zu melden. Die Wache ist unter der Rufnummer 02064/622-0 zu erreichen. Auch weitere Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.

