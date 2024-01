Dinslaken: Kinder machen sich für Kinder auf den Weg

Dinslaken Unter den Sternsingern in Oberlohberg, die am Sonntag unterwegs waren, waren viele geflüchtete Kinder, die anderen Kindern helfen möchten.

An der Krippe draußen neben der Herz-Jesu-Kirche sind die Heiligen Drei Könige schon angekommen, die Sternsinger zogen am Sonntag durch Oberlohberg, um den Menschen den Segen „Christus mansionem benedicat“ - „Christus segne dieses Haus“ - zu bringen und Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln. In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Mit einem Wortgottesdienst wurden die 20 Sternsinger und ihre Begleiter Sonntagmorgen ausgesendet, um etwa zweihundert Familien in der Ortsgemeinde Herz-Jesu zu besuchen. Das Besondere in Oberlohberg: Unter den Sternsingern sind viele geflüchtete Kinder, etwa aus Afghanistan, Syrien oder dem Iran.

Unter ihnen sei eine große Freude und Bereitschaft zu spüren, bei der Aktion mitzumachen, erzählt Käthi Klein vom Gemeindeausschuss Oberlohberg, die sich auch in der Flüchtlingshilfe engagiert - für sie ein „positives Signal für Integration und Interreligosität“, schließlich handele es sich bei den Sternsingern um eine internationale und interkulturelle Aktion: „Kinder machen sich für Kinder auf den Weg.“ Das Motto habe die Kinder sehr berührt, erzählt Käthi Klein von den Vorbereitungen, bei denen ein Film über den Regenwald gezeigt wurde.

Die Schöpfung bewahren

Lina (v.l.n.r.), Susanne, Marlene und Mila beteiligen sich an der Sternsingeraktion 2024. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Während in der Lesung des Wortgottesdienstes von den drei Weisen zu hören war, die sich auf den weiten Weg gemacht hatten, um Jesus zu ehren, beleuchteten die Sternsinger, Messdiener und Helfer der Aktion das diesjährige Motto etwas genauer. „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ steht für die Bewahrung der Schöpfung und den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur. In Amazonien könne man die Wunder der Natur noch bestaunen, in der Region sei der größte zusammenhängende Regenwald zu finden, der zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Der Regenwald sei ein wichtiges und wertvolles Geschenk für die ganze Erde. Was wir auch in unserem Alltag dem Regenwald zu verdanken haben, zählten die Sternsinger auf: seltene Erden, die Bestandteil von Chips sind, die für elektronische Geräte verwendet werden, Holz für Möbel und Papier, Palmöl für Lebensmittel und Kosmetik. Die Kinder und Jugendlichen machten darauf aufmerksam, dass sie dankbar sind für all diese Dinge, aber gleichzeitig bewusst und ressourcenschonend mit ihnen umgehen möchten, indem sie beispielsweise recyceltes Papier nutzen, wofür kein weiterer Wald gerodet werden muss.

„Man sieht, wie sich die Leute freuen“

Zum Schlusssegen versammelten sich die Sternsinger um den Altar herum und Diakon Günter Althoff segnete die Kinder und Jugendlichen für ihren Weg, „den ihr auch für andere geht“. Georg Sommer begleitet eine der Gruppen und er weiß, dass viele Menschen schon auf den Besuch der Sternsinger warten: „Man sieht, wie sich die Leute freuen.“ Die Vorfreude war auch bei den Sternsingern groß. Die 13-jährige Nages aus Afghanistan ist schon zum fünften oder sechsten Mal dabei. „Es macht mir Spaß und gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich anderen damit helfen kann“, sagt sie. Ihr kleiner Bruder ist zum zweiten Mal dabei. Er darf den Stern tragen und ist schon ein bisschen aufgeregt. Das sind auch Maya und Julia. Die beiden 15-jährigen Messdienerinnen waren früher selbst Sternsinger, jetzt begleiten sie die Kinder auf ihrem Weg. Es ist ihnen wichtig, nicht nur über das Thema zu reden, sondern sich auch dafür einzusetzen. Das konnten sie gestern beim Dreikönigssingen tun.

Über die Sternsinger Jedes Jahr ziehen um den 6. Januar herum Kinder als Könige verkleidet von Haus zu Haus, um Spenden für Kinder in der ganzen Welt zu sammeln. Der Brauch reicht bis ins Mittelalter zurück. 1959 wurde der Brauch vom Kindermissionswerk wieder aufgegriffen, seit 1961 ist der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) als weiterer Träger dabei. Heute ist die Aktion Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Jedes Jahr gibt es ein anderes Schwerpunktthema, gesammelt wird aber für Kinderhilfsprojekte weltweit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde