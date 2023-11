Dinslaken: Kinderwüsche können erfüllt werden

Dinslaken Jedes Jahr werden viele Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien erfüllt. Kinder halfen die Wunschbäume zu schmücken. Hier stehen die Bäume.

Sieben fleißige Helfer hatte Helga Hendricks an ihrer Seite. Gemeinsam haben sie und die Kinder aus der Kita St. Franziskus in Geschäften der Innenstadt die Wunschzettel aufgehängt. Damit ist diesjährige Aktion offizielle gestartet. Ab sofort können die Zettel „gepflückt“ und der Wunsch eines Kindes erfüllt werden.

Mit Eifer und lachenden Gesichtern hängten die Kinder zum Beispiel die Zettel in den Baum, der in der „decobar“ an der Bahnstraße steht. Seit Jahren ist das Geschäft dabei. Es sei eine schöne Aktion, bei der man Kindern helfen könne, so Sandra Eichler von der „decobar“. Mehrere Stammkunden haben schon nach den Wunschzetteln gefragt.

Bis zum 16. Dezember müssen die Geschenke zurückgebracht werden

In diesem Jahr hängen an den Bäumen insgesamt 441 Wunschzettel, wie Helga Hendricks sagt. Wer sich einen Zettel abholt, sollte das eingepackte Geschenk bis zum 16. Dezember in das Geschäft zurückbringen. Die Präsente werden dann am 19. Dezember an den Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt Dinslaken übergeben, der dafür sorgt, dass sie bei den Kindern ankommen.

Seit vielen Jahren unterstützt die NRZ die Wunschbaumaktion. Auch in der Redaktion an der Friedrich-Ebert-Straße steht ein Baum mit Wunschzetteln. Sie können ab Montag, 27. November, abgeholt werden. Die Redaktion ist von 10 bis 17 Uhr besetzt. Wer nicht so lange warten möchte, kann ab sofort hier einen Wunschzettel vom Baum „pflücken“:

Autohaus Nagel (Wilhelm-Lantermann-Straße 102-104)

Malteser Apotheke (Neustraße 2-4)

Juwelier Michels (Voerder Straße 70)

BMW Riedel (Willy-Brandt-Straße 1)

Leder Berensen (Neustraße 31)

Schuh + Sport Boogen (Neustr. 35)

Parfümerie Pieper (Neustraße 28)

Restaurant Ortmann (Wesel Straße 155)

Decobar (Bahnstraße 10)

Foto Wolff (Bahnstraße 27b)

NRZ Dinslaken Redaktion (Friedrich-Ebert-Straße 40, 1. Etage)

Beim Weihnachtsmarkt der Lebenshilfe Dinslaken e. V. am Samstag, 2. Dezember, wird auf dem Gelände an der Nikolaus-Groß-Straße 4 ebenfalls ein Kinderwunschbaum aufgestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde